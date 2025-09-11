Над 200 000 българи влизат в здравното си досие през телефона, разкритите злоупотреби са нищожни

Над 200 000 българи вече имат достъп до електронното си здравно досие през мобилното приложение еЗдраве, което им дава достъп до пълната информация за ползваните от тях здравни услуги – прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, лабораторни резултати и др. Това лято Министерството на здравеопазването се опитва да повиши техния брой и започна кампания “С един клик – ти контролираш системата“, която разполага мобилни пунктове на оживени места във всички 28 области на страната и малки населени места и здравни инспектори дават достъп до приложението за хора без електронен подпис.

От юни насам, когато започна кампанията, достъп до здравното си досие през телефона си са получили нови 30 000 души. А от началото на годината общо 100 000 души са получили достъп до здравното си досие през мобилното приложение еЗдраве, показват данните на “Информационно обслужване“. На електронното здравно досие се възлагат големи надежди за пресичане на злоупотреби в здравната система, но опитът дотук показва, че броят на сигналите за нередности е много нисък и разкритите “шашми“ са на ниска стойност.

От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщиха за Mediapool, че от януари до края на юни тази година са постъпили общо 108 сигнала за нередности от пациенти след проверка на здравното им досие. В централното управление на НЗОК са дошли 56 сигнала, а в регионалните ѝ подразделения – 52.

В 16 от жалбите пациентите съобщават, че при проверка на електронното си здравно досие са открили несъответствия, както и невярна информация, включително и отразена хоспитализация, която не е осъществена. По тези сигнали контрольорите на НЗОК са разкрили, че 3 болници са отчели дейност, която реално не са извършили. Кои са лечебните заведения обаче от Здравната каса не разкриват. Уточняват обаче, че става въпрос за университетска, общинска и частни болници в София и Пловдив. От Здравната каса твърдят, че проверяват всички пациентски сигнали.

Дейностите, за които хората сигнализират, че не са им били извършени, са по амбулаторна процедура №12 за лечение на камъни в бъбреците, пътека №32.1 за диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда, пътека №137 за УНГ операции, пътека №153 за операция при травми на пикочните пътища, пътека №154 за операции на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност, пътека №158 за операции при инфекции на меките и костни тъкани , пътека №198 за хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани. Най-скъпа от тях е пътека №154 – на стойност 5 113 лева, а най-евтина амбулаторна процедура №12 – на стойност 500 лева.

Здравната каса е поискала от болниците нарушители да ѝ възстановят общо 24 450 лева след извършени проверки на база пациентските сигнали. Обикновено подобни санкции се обжалват от лечебните заведения, затова на този етап не е ясно каква част от средствата действително ще бъдат възстановени.

При всички положения обаче броят на засечените нередности и неправомерно усвоени суми са нищожни на фона на над 2 млн. хоспитализации и бюджет за болнична помощ надхвърлящ 4 млрд. лева.

Това повдига въпроса доколко НЗОК може да упражнява ефективен контрол над системата и дали същественият проблем не са реално извършените хоспитализации.

Много често болниците приемат хора, за които няма необходимите индикации, но пациентът не би сигнализирал за тях, тъй като реално е лежал в болница. В момента здраванта система е устроена така, че е най-лесно човек да влезе в болница, за да бъде лекуван, отколкото да му бъде помогнато в извънболничнита помощ.

Здравната каса е проверявала от началото на годината и сигнали за нередности в извънболничната помощ, става ясно от предоставените данни. Там обаче засечените злоупотреби са на символичната стойност от 1021 лева и 78 стотинки.