Над 2800 деца са родили деца за година, започва кампания срещу ранните бракове

33 159 деца са родени от деца за десет години. Само през миналата година са 2837. От една страна, твърдим, че живеем в модерно общество. От друга – 14-годишни раждат. Това явление няма място в едно модерно общество. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който даде старт на специална кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу ранните бракове. Тя е част от голямата инициатива на ДАЗД срещу насилието над деца. Д-р Теодора Иванова, председател на Агенцията, благодари специално за подкрепата на министъра.
"Как тези деца ще възпитават децата си да ходят на училище, когато самите те не са го посещавали? Как ще издържат семейството и детето си, когато самите те са деца и не са ходили на работа нито един ден", риторично попита социалният министър.
Гуцанов обвърза детските раждания именно със случаите на насилие и даде пример с два актуални инцидента – трагичното убийство на непълнолетен в столичен търговски център и случая от Бургас, където млад мъж уби майка си, леля си и сестра си.
"Виждате историята от убийството в мола. Това дете никога не е срещало родителска подкрепа. Убийството в Бургас – виждаме в каква бедност са живели. Ранното раждане обрича на бедност, липса на достъп до образование, здравеопазване и рискът от насилие нараства драстично. Има, разбира се, изключения, но те са малко", каза Гуцанов.
Той призова за общи действия на държавата, защото няма как една институция да се справи сама.
"Най-важното е достъпът до образование и здравеопазване. Ако няма образование, няма как да очакваме тези деца да имат друг начин на мислене. Така ще разберат, че ранното раждане не е културна традиция. Каква културна традиция е да раждаш на 14 – 15 години. Нека положим всички усилия да не намира място това явление в съвременна България“, допълни Гуцанов.
В световен мащаб 12 милиона момичета се женят всяка година преди да навършат 18 години, съобщи Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ за България.
ДАЗД ще проведе срещи в шест града в страната, на които да разкаже за рисковете от ранните раждания.
Лейтенант Виктория Ковачка от Българската армия, която е един от посланиците на кампанията, разказа своя опит. Тя идва от малко село и от семейство с шест деца. От дете е пълен отличник. "Най-важен е примерът в семейството. Ние от малки знаехме, че цигарата е нещо лошо. Че от училище не се отсъства", разказа тя.
Лекари запознаха присъстващите с медицинските рискове и статистика за изоставянията при детски раждания.
Гуцанов: 33 159 деца са родени от деца през последните 10 г., трябва да прекратим това безобразие Автор: БТА 27 Окт 2025 - моят коментар- демокрацията създава само проблеми. Които никой не желае да решава. Дори ако няма никакви възражения в обществото по дадени мерки, решения, закони. Ония от парламента не е*@в@т да ги приемат. С десетилетия.
Когато има насилие над деца полиция и прокуратурата трябва да вземат мерки - затова им плащаме с данъците си. Аз лично не виждам проблем 16-годишни мъже и жени да се женят и имат деца - това е физиология. Проблемът е, че голяма част от населението в България получава социални помощи без да се труди - това трябва да СЕ ПРЕКРАТИ.
Гнус Гнусцанов, много се загрижил. Иначе е първа дружка на Дънката, който събираше цигански преференции за да вкара любовницата си в Парламента, ама не от мизерната социалистическа кочина на авера си, а от принципните европейски банкянски консерватори. Жив да го опееш министеро Гнусцанов, грижите ще го съсипят.
Ау, как се е загрижила шайка корупционери за горките деца. На всички тези въпроси, как цели поколения вече си живеят чудесно без да са работили или учили един ден през живота си, отговорът е един - ами с нашите данъци, с безумните удръжки от мизерните ни заплати.