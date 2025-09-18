Над 3 млн. куб. м от Дунав спасиха езерото Сребърна от пресъхване

Приключила е специализираната акция по принудително прехвърляне на водни ресурси от Дунав към езерото Сребърна и вече речната вода е заляла напълно западния канал, местностите "Бабушкото блато", "Драгановата локва", прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало. Това съобщиха от Министерството на околната среда в четвъртък.
С преливането на над 3 млн. кубика от реката е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури и минимални нива на водите на Дунав.
Създадена е също така благоприятна среда за хранене на редица водоплаващи птици. В момента на територията на резервата се наблюдават скитащи прелитания на сиви гъски, къдроглави и розови пеликани.
Русенската екоинспекция предприема последващи действия за подобряване на благоприятния статус на екосистемата - проучвания за изграждане на постоянна помпена система за изпомпване на води от река Дунав при необходимост, обследване на геологичните и хидрогеологичните характеристики на територията, обезпечаване на програма за драгиране на езерото и изнасяне на част от наносните отложения от езерната чаша и други, допълват от ековедомството.
Прехвърлянето на вода от Дунав към езерото започна в началото на юли след обявяване на частично бедствено положение на територията на община Силистра, когато беше сформиран кризисен щаб. Използвани са били хидропомпени агрегати, осигурени от пожарната, която е координирала цялата акция. Русенското ВиК пък помогнало с безвъзмездно полагане на полиетиленовите тръби, които ще останат на територията на резервата.
Ключови думи
