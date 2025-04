Над 30 души загинаха при руска атака срещу Суми на Цветница (Обновена)

Най-малко 32 души, включително две деца, са загинали при руска ракетна атака над украинския град Суми навръх Цветница, заяви в неделя украинската служба на извънредните ситуации, предаде TVP World.

Ударът рани най-малко 84 души, включително 10 деца, съобщи украинската полиция. Първоначалните информации бяха за 20 жертви, но броят постепенно нарасна.

Два балистични ракети удариха сърцето на града около 10:15 ч. сутринта, докато хората се събираха, за да отбележат Цветница, съобщиха официални лица.

Снимки, публикувани от мястото на инцидента в официални канали, показват редици черни чували за трупове, подредени отстрани на пътя.

Още тела са били забелязани, увити в одеяла сред отломките.

Видеоклипове също показват как пожарникари се борят да потушат пламъците на изгорели автомобили сред развалините от разрушени сгради.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че спасителните действия продължават, и заяви, че "десетки" са били убити при двойната ракетна атака.

Той също така призова за глобален отговор на нападението.

Absolutely barbaric Russian ballistic missile attack on the center of Sumy, Ukraine this Palm Sunday morning. Dozens of Ukrainian civilians have been killed or injured in the attack, with casualties now rising over 100. pic.twitter.com/jMy1fF3LOK

Много от пострадалите са били по улиците, в колите си, в градския транспорт или в жилищни сгради, заяви украинският вътрешен министър Игор Клименко.

Градските власти в Суми обявиха, че в отговор на атаката е сформиран кризисен щаб.

"Всеки получава нужната помощ", заяви Зеленски. Украинският президент призова за твърд отговор от международната общност.

"На тази светла Цветница нашата общност претърпя ужасна трагедия", заяви кметът Артьом Кобзар в изявление в социалните мрежи.

"Руснаците удариха с ракети град Суми, убивайки цивилни", отбеляза в публикация в "Екс" Андрий Ермак, началник на кабинета на украинския президент, цитиран от Ройтерс.

Андрий Коваленко, който ръководи украинския Център за борба с дезинформацията, подчерта, че ударът е нанесен след посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Русия.

"Русия изгражда цялата тази така наречена дипломация ... около удари по граждани", написа той в "Teлеграм".

Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, проведе разговори с руския президент Владимир Путин в петък в Санкт Петербург, припомня Ройтерс.

Ударът по Суми е извършен по-малко от ден след като висшите дипломати на Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителното споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, за спиране на ударите по енергийната инфраструктура, подчертавайки предизвикателствата на преговорите за прекратяване на продължаващата повече от три години война.

Руските ракетни удари над северния украински град Суми подчертават спешната нужда на Русия да бъде наложено прекратяване на огъня, коментира френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

"Всички знаят, че единствено Русия иска тази война. Днес е ясно, че единствено Русия иска да я продължи, пренебрегвайки човешкия живот, международното право и дипломатическите усилия на президента Доналд Тръмп", написа Макрон в социалната мрежа "Екс".

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас описа ситуацията като "покъртителна", като отбеляза, че местните жители са се събирали за Цветница "само за да бъдат посрещнати от руски ракети".

"Ужасяващ пример за засилване на атаките от страна на Русия, докато Украйна е приела безусловно прекратяване на огъня", написа Калас в "Екс".

Междувременно външният министър Андрий Сибига описа атаката като "военно престъпление“ и разкритикува Русия, че се бави с приемането на предложението на САЩ за прекратяване на огъня в Украйна.

Германският канцлер Олаф Шолц осъди днешното руско ракетно нападение срещу североизточния украински град Суми, като го определи като "варварска атака", предаде ДПА.

"Кадрите от центъра на град Суми, където руски ракети убиха невинни цивилни граждани на Цветница, са ужасяващи. Мислите ни са със семействата на жертвите и ранените", заяви Шолц в изявление, публикувано в "Екс".

Той допълни, че подобни нападения подчертават липсата на искреност зад заявеното желание на Русия да търси мир с Украйна.

"Вместо това виждаме как Русия продължава агресивната си война срещу Украйна с неспирна бруталност", написа Шолц.

"Тази война трябва да приключи и Русия трябва най-накрая да се съгласи на пълно прекратяване на огъня. Ние работим за постигането на тази цел заедно с нашите европейски и международни партньори“, заяви Шолц. Според украинския президент Володимир Зеленски при удара са загинали най-малко 32 души, включително две деца.

Българският премиер Росен Желязков осъди атаката.

"С дълбока скръб научавам за ужасяващата ракетна атака срещу центъра на Суми на Цветница. Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички засегнати от този брутален акт на агресия. Ние сме солидарни с народа на Украйна", написа Желязков в X.

I am deeply saddened to learn of the horrific missile attack on city centre of Sumy on Palm Sunday.

My heart goes out to the victims, their families and all those affected by this brutal act of aggression.We stand in solidarity with the people of Ukraine. ????????????????