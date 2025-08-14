Над 3000 служители на "Български пощи" се учат да обменят евро

Над 3000 служители на "Български пощи" ще преминат обучение във връзка с приемането на еврото и обмяната на левовете в пощенските станции след 1 януари 2026 г. Това съобщи Станимир Белинов, заместник-директор на държавното дружество на пресконференция в София.
Левовете в евро ще се обменят в 2230 пощенски станции в страната. Националният пощенски доставчик ще е основният участник в този процес в населените места, където няма банки и финансови институции. За това получи допълнителна субсидия от държавата в размер на 9.5 млн. лв.
Около 245 служители на "Български пощи" вече са преминали обучение за обмяната на левовете в евро, каза Станимир Белинов.
По време на обучението пощенските служители се запознават с различните номинали и емисии.
"Много важно е да предотвратим опити за измами. Обучението включва и разпознаване на фалшиви банкноти по различни показатели", посочи Белинов.
Той увери, че сигурността на гражданите ще бъда гарантирана. Вече се набавя и необходимата техника - броячни машини и други технически средства.
"Български пощи" ще работи съвместно с МВР. В пощенските станции ще има осигурено видеонаблюдение.
Създадена е и онлайн платформа, където са качени всички материали, до които имат достъп служителите в пощенските станции.
