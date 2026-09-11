Над 4 млн. евро инвестиция преобразява изцяло BILLA на ул. "Опълченска" в София

Магазин BILLA на ул. "Опълченска" 35 в София отвори отново врати след мащабна реконструкция за над 4 млн. евро. Обектът е преобразен изцяло – с по-голяма търговска площ, нова визия, изцяло подновено оборудване и много повече решения за удобно ежедневно пазаруване.

Клиентите могат да усетят промяната още на входа. Пространството е по-светло, просторно и по-лесно за ориентиране. Естествени дървени материали и ламперии придават топлина на интериора, а новото оформление създава усещане за съвременен градски пазар – с ясно обособени зони и богат избор от свежи продукти.

Основен акцент е храната, която се приготвя на място всеки ден.

В собствената пекарна хлябът и закуските се замесват и изпичат на място, по традиционни български рецепти. На разположение са витрини със свежи салати, прясно приготвено суши, разширена витрина с готови ястия и скара – удобен избор както за бърз обяд, така и за вечеря у дома.

Зоната с обслужване от витрина също е значително разширена. Там клиентите ще открият любими родни и вносни деликатеси, прясно месо и риба, а при избора на месо могат да получат и консултация от експерт на място – включително препоръки за подходящ начин на приготвяне, печене или готвене според конкретния продукт.

Асортиментът от над 10 000 артикула включва и разширение в някои от най-търсените категории – млечни продукти, плодове и зеленчуци, печени и сурови ядки, напитки и продукти за ежедневната семейна трапеза. За хората, които обичат да избират вино за вечерята или за специален повод, е обособена винотека с над 400 етикета вино от България и света. Представени са над 20 български изби от четирите основни винени региона в страната. На рафта ще откриете още вносни вина от над 10 държави. както и фокус върху италианските пенливи вина.

Промяната е видима и в оборудването. Обектът използва изцяло ново поколение енергоефективни решения, които гарантират свежестта на продуктите и намаляват потреблението на ресурси. Въведени са електронни етикети, изцяло LED осветление и редица дигитални решения. Като част от устойчивата концепция на магазина са изградени и фотоволтаични инсталации със системи за съхранение на енергия, които допринасят за намаляване на екологичния отпечатък на обекта.

Подобренията продължават и в касовата зона. Обектът залага на хибриден модел на обслужване – традиционни каси и каси на самообслужване. След реновацията броят на касите на самообслужване е удвоен, за да се гарантира по-малко изчакване, включително в най-натоварените часове.

Допълнително удобство за клиентите са разположените на територията на обекта автомати на куриерски компании и офис на EasyPay, които позволяват комбинирането на ежедневни задачи с пазаруването. За посетителите са осигурени и над 100 паркоместа, включително зарядна станция за електромобили.

С реконструкцията на магазина на ул. "Опълченска" 35 BILLA предлага нов прочит на традиционното пазаруване - повече свежест, повече избор и повече услуги в среда, създадена за динамичния ритъм на София.