Над 40 компании имат интерес да строят Терминал 3 на летището в София

Над 40 компании - български и международни, са заявили интерес към изграждането на Терминал 3 на летище "Васил Левски" в София. Новината беше съобщена от изпълнителния директор на концесионера "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро в рамките на форума Future of Work Summit 2025, на който водещи експерти обсъдиха трансформацията на лидерството в условията на изкуствения интелект и дигитализацията.
"Моята мисия е да направя летището в София не просто входа към страната, а към целия регион - първото петзвездно регионално летище в Европа. Имаме всичко необходимо, за да успеем. Моята мисия не е само да бъдем входът към България, а входът към устойчивото бъдеще", заяви Хесус Кабайеро.
Търгът за изграждането на новия терминал на летището беше обявен през юни, а крайният срок за заявяване на интерес изтече на 15 октомври.
Планираната от концесионера инвестиция в Терминал 3 възлиза на 450 милиона лева, като още 50 млн. лв. ще бъдат дадени за оборудване.
Новият Терминал 3 ще е с площ от 60 000 кв. м. Той ще бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2. Целта е да увеличи годишният капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона. Амбицията е той да бъде изграден до 2031 г.
След преглед и анализ на получените заявления от българските и чуждите компании, летищният оператор официално ще стартира процедурата за възлагане чрез публикуване на обявление на уебсайта на летище "Васил Левски" – София. Към момента все още няма публикувано такова обявление.
3 коментара
Търга е проформа. Победителя вече е избран от сглобката !
Викате след като Терзиев им взе боклука в Люлин, спешно е необходимо Шиши и Таки (умишлено пропускам едни “ш” и “а” от прякора на тоя убавец) да ни направят нов терминал. Че настоящите преливат?
Пеефски Велики и трети терминал на летището у Софето ше ви построи.