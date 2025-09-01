Над 622 души са загинали, а над 1500 са ранени при разрушително земетресение в Афганистан.

Трусът със сила 6.0 по Рихтер разтърси югоизточен Афганистан около полунощ.

Хеликоптери започнаха да извозват пострадали хора от мястото на бедствието.

Епицентърът на земетресението е на 27 км от ДЖАЛАЛА-БАД, петият по големина град в Афганистан.

Трусът беше усетен в Кабул, както и в столицата на съседен Пакистан, ИСЛАМА-БАД, на разстояние от над 200 км.

Земетресението е било плитко, на дълбочина от 8 км. Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечения планински район, който беше силно засегнат и от свлачища, предизвикани от наводнения през уикенда.

Земетресение със сила 5.9 по Рихтер уби над 1000 души и рани 3000 през 2022 г.