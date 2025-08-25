Над 64 000 хектара бяха унищожени при пожар в Португалия

Близо 1000 пожарникари остават днес мобилизирани в централната част на Португалия, за да предотвратят разпространяването на горския пожар, който бе овладян вчера, предаде Франс прес. Според първоначални данни огънят е унищожил повече от 64 000 хектара площ.
Пожарът, който бушува вече 11 дни и е обхванал 7 населени места в окръзите Куимбра, Гуарда и Кащелу Бранку, е изгорил 64 451 хектара, заяви пред АФП говорителят на националната служба по гражданска защита командир Телмо Ферейра. Според данни на Института по опазване на околната среда и горите това е най-големият пожар, регистриран някога в Португалия. Предишният такъв бе през октомври 2017 г. и тогава бяха унищожени над 53 000 хектара.
Вече няма опасност от разпространение на пламъците, които бяха причинени от няколко светкавици, поразили труднодостъпна местност, но все още "963 пожарникари и 300 превозни средства" остават мобилизирани за "операции по наблюдение". Очаква се обаче през следващите часове броят им да бъде намален, каза командирът.
Подобно на съседна Испания, в Португалия това лято избухнаха множество пожари. Към края на юли при горски пожари са загинали общо 4 души и няколко са били ранени. Според данни на Европейската информационна система за горски пожари са унищожени къщи и посеви, както и общо 278 000 хектара площ.
През 2017 г. в Португалия повече от 563 000 хектара бяха опустошени при пожари, а 119 души загинаха – най-големият брой от 2006 г., когато започва да се води статистика по въпроса.
Правителството въведе редица спешни мерки, за да подпомогне засегнатите, включително предложи финансиране за възстановяване на разрушени сгради и помощ за фермерите.
Пиренейският полуостров е особено засегнат от климатичните изменения, които водят до горещи вълни и дълги суши, предразполагащи към избухването на пожари, казват експерти.
