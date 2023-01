Над 6500 руски войници са поискали да се предадат в плен с помощта на украински проект

Наказателната отговорност в Русия за доброволно предаване н плен и украинската гореща линия "Искам да живея" се появиха почти едновременно – съответно на 24 и 15 септември. Линията работи денонощно и въпреки че руснаците сега са изправени пред 3 до 10 години затвор за предаване, 6543 от тях са поискали помощ през последните четири месеца.

Това каза пред британския The Guardian Виталий Матвиенко, представител на проекта I Want to Live на Координационния щаб за лечение на военнопленниците.

По думите му кандидатстват различни хора - от тези на първа линия до тези, които са застрашени от мобилизация. От всеки се изискват лични данни, потвърждава се самоличността на тези, включително и с помощта на персонален номер. Процесът е разделен на два етапа, каза Матвиенко:

Първо, руски войници – мобилизирани, частично мобилизирани, все още немобилизирани – се обаждат на тази гореща линия и казват на чатбота: "Ще се предам". След това те са длъжни да оставят личните си данни. Когато войник влезе на територията на Украйна, той е длъжен да се обади отново и да каже: "Ще се предам", а украинските оператори ще му помогнат да стигне до безопасно място, където ще бъде посрещнат от специални части.

Колко точно хора в крайна сметка са се отказали по този начин, Матвиенко не казва, но нарича проекта "напълно успешен". Според него всеки ден каналът Telegram получава от 50 до 100 съобщения и обаждания. Само през декември сайтът "Искам да живея" е посетен от 2 милиона души, от които 1,6 милиона от Русия.

"Всички, които се предадат доброволно, ще бъдат регистрирани като пленени в битка", се казва в уебсайта на проекта. Това трябва да помогне за избягване на наказателно преследване в Русия. Освен това "ще ви спести всички плащания и облаги, дължими на руския военен персонал", обещават украинците.

Според Матвиенко проектът, в който работят 10 оператори, се е преместил от киевския офис на Координационния щаб на секретно място преди месец от страх, че може да стане мишена за руска атака. А броят на обажданията зависи, наред с други неща, от ситуацията на бойното поле. "По време на освобождаването на Херсон руснаците ни се обадиха и ни казаха: "Само спасете душите ни, защото сме затънали някъде в калта, батальонът ни е напълно унищожен, останали са 10 войници, моля, изведете ни оттук", казва Матвиенко.