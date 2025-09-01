Над 800 души са загинали, а над 2700 са ранени при разрушително земетресение в Афганистан

Над 800 души са загинали и над 2700 са ранени в източната част на Афганистан, която през нощта беше разтърсена от земетресение с магнитуд 6, последвано от поне пет вторични труса, усетени на стотици километри, сочат последни данни, обявени днес от афганистанските власти, цитирани от Франс прес.

При обявяването на новата информация на пресконференция в Кабул правителственият говорител Забиула Муджахид уточни, че 800 загинали и 2500 ранени са регистрирани само в провинция Кунар, а 12 загинали и 255 ранени – в съседната провинция Нангахар, където е бил епицентърът на земетресението, чието огнище е било на дълбочина само осем километра.

Трусът със сила 6.0 по Рихтер разтърси югоизточен Афганистан около полунощ.

Хеликоптери започнаха да извозват пострадали хора от мястото на бедствието.

Епицентърът на земетресението е на 27 км от Джалалабад, петият по големина град в Афганистан.

Трусът беше усетен в Кабул, както и в столицата на съседен Пакистан Исламабад на разстояние от над 200 км.

Земетресението е било плитко, на дълбочина от 8 км. Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечения планински район, който беше силно засегнат и от свлачища, предизвикани от наводнения през уикенда.

Земетресение със сила 5.9 по Рихтер уби над 1000 души и рани 3000 през 2022 г.