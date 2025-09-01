 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Над 800 души са загинали, а над 2700 са ранени при разрушително земетресение в Афганистан

0 коментара
Над 800 души са загинали, а над 2700 са ранени при разрушително земетресение в Афганистан

Над 800 души са загинали и над 2700 са ранени в източната част на Афганистан, която през нощта беше разтърсена от земетресение с магнитуд 6, последвано от поне пет вторични труса, усетени на стотици километри, сочат последни данни, обявени днес от афганистанските власти, цитирани от Франс прес.

При обявяването на новата информация на пресконференция в Кабул правителственият говорител Забиула Муджахид уточни, че 800 загинали и 2500 ранени са регистрирани само в провинция Кунар, а 12 загинали и 255 ранени – в съседната провинция Нангахар, където е бил епицентърът на земетресението, чието огнище е било на дълбочина само осем километра.

Трусът със сила 6.0 по Рихтер разтърси югоизточен Афганистан около полунощ. 
 
Хеликоптери започнаха да извозват пострадали хора от мястото на бедствието.
 
Епицентърът на земетресението е на 27 км от Джалалабад, петият по големина град в Афганистан.
 
Трусът беше усетен в Кабул, както и в столицата на съседен Пакистан Исламабад на разстояние от над 200 км.
 
Земетресението е било плитко, на дълбочина от 8 км. Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечения планински район, който беше силно засегнат и от свлачища, предизвикани от наводнения през уикенда.
 
Земетресение със сила 5.9 по Рихтер уби над 1000 души и рани 3000 през 2022 г.

Ключови думи

Афганистан земетресение талибани
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни