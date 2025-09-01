Над 800 души са загинали, а над 2700 са ранени при разрушително земетресение в Афганистан

Над 800 души са загинали и над 2700 са ранени в източната част на Афганистан, която през нощта беше разтърсена от земетресение с магнитуд 6, последвано от поне пет вторични труса, усетени на стотици километри, сочат последни данни, обявени днес от афганистанските власти, цитирани от Франс прес.
При обявяването на новата информация на пресконференция в Кабул правителственият говорител Забиула Муджахид уточни, че 800 загинали и 2500 ранени са регистрирани само в провинция Кунар, а 12 загинали и 255 ранени – в съседната провинция Нангахар, където е бил епицентърът на земетресението, чието огнище е било на дълбочина само осем километра.
