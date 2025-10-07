Над 90% от сестрите и акушерките смятат, че има нужда от обществено финансирани практики

92% от професионалисстите по здравни грижи са на мнение, че в страната има място за обществено финансирани амбулаторни практики. Това показва анкета сред 399 специалисти по здравни грижи от всички направления, като най-голяма част от отговорилите - 73%, са медицински сестри, 15% са акушерки, а 9% - рехабилитатори. Участниците в допитването са от всички региони в страната, като най-голяма част - 21%, са от столицата. 18% от участниците са над 56 години, 35% от анкетираните са във възрастовия диапазон от 46 до 55 години, 25% са от 36 до 45 години, а 21% от 25 до 35 години. Тази структура ясно показва, че интересът към развитието на амбулаторни практики е най-голям сред специалистите в активна трудова възраст.

Дейностите, които могат да се осъществяват от една подобна практика са в широк диапазон, смятат специалистите по здравни грижи:

Манипулации и наблюдение на пациенти с назначено лечение в дома - 87%

Здравни грижи в дома на пациенти с хронични заболявания/състояния -74%

Извършване на палиативни грижи и/или обучение на близки -73%

Обучение и съвети за качествен и максимално независим от здравни грижи живот, ресоциализация и адаптация спрямо степента на инвалидизация - 64%

Здравни грижи за новородени деца, в рамките на професионалните компетенции на медицинските специалисти по здравни грижи (акушерки, медицински сестри,) - 63%

Рехабилитация след изписване от болница или назначена за провеждане в амбулаторни условия - 62%

Наблюдение на жени с нормално протичаща бременност в рамките на професионалните компетенции на акушерките - 52%

Здравни грижи за деца от 0 до 2 години, предоставяни в домовете от акушерки - 45%

Здравни грижи за деца от 2 до 3 години, предоставяни в домовете от акушерки - 34%

(Не)задоволени потребности

Според участниците в анкетата създаването на амбулаторни практики по здравни грижи би могло да задоволи основно нуждите на пациентите от здравни грижи след изписване от болница. На следващо място дейността им може да помогне за повишаване здравната култура на населението и за консултиране на жените относно сексуално здраве, подготовка и протичане на нормална бременност, подготовка за раждане, кърмене и грижи за новороденото.

Според 61% от анкетираните в момента тези грижи са налични за пациентите само срещу заплащане от тях самите, а 23% смятат, че изобщо липсват подобни услуги за хората. Едва 7% са на мнение, че те се предоставят чрез финансиране от общината, а 10% нямат представа как седят нещата.

Финансирането е ключово

93% от анкетираните специалисти биха работили или разкрили амбулаторни практики по здравни грижи, ако има осигурено обществено финансиране на дейността им. Ако няма обаче обществено финансиране, този процент пада на 37, а 63% не биха разкрили подобна практика.

Като форма на обществено финансиране за амбулаторните практики, 52% от анкетираните посочват, че това трябва да е сключването на директен договор с НЗОК, едва 5% смятат, че това трябва да става опосредствано с договор с ОПЛ. Други 10% залагат на финансиране чрез директен договор с Министерство на здравеопазването, а 30% предпочитат това да става смесено - чрез общините и Министерство на здравеопазването/Министерство на труда.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е наясно с тези нагласи сред своите членове, поради което от няколко години се бори за това да стане пълноправен договорен партньор на НЗОК, както и за приемане на ясен пакет с дейности по здравни грижи, който да се финансира от НЗОК. В резултат и на усилията на съсловната организация през това лято МС прие законопроект за промени в ЗЗО, с които БЛС се задължава да кани съсловната организация по време на преговорния процес за НРД.

Макар че това не отразява напълно исканията на БАПЗГ, все пак е стъпка в правилната посока. С оглед на предстоящия договорен процес съсловната организация е внесла в МЗ и проект за промени в Наредба 9, който очаква да бъде разгледан от здравните власти и публикуван за обществено обсъждане.

От какво още имат нужда

Осигуряването на устойчиво обществено финансиране на амбулаторните практики по здравни грижи е основното, но не и единствено изискване на специалистите по здравни грижи. 48% от анкетираните смятат, че са нужни и други условия:

Съвременна и лесно преносима апаратура

Съдействие от значимите институции

Подкрепа и доверие от страна на лекари, близки и пациенти

Обучения за повишаване на квалификацията

Обучение за административните и счетоводни дейности

Ясни правила на работа и права за работещите и потребителите

Предоставяне на помещения, оборудвани по проекти

Договор с ОПЛ за консултации

Как биха работили в подобна практика

94% от анкетираните считат, че имат нужните компетентности да работят в амбулаторна практика. Като форма на заетост, най-голяма част - 55%, избират почасовата работа и втори договор. На пълна заетост и основен трудов договор искат да работят 40%.

Ефектът за пациенти и специалисти

Създаването на амбулаторните практики по здравни грижи би довело до редица положителни ефекти за пациентите и самите специалисти по здравни грижи.

Ето какви са те според анкетираните за пациентите:

По-добро възстановяване след проведено активно лечение - 85%

По-достъпни и качествени здравни грижи - 77%

По-редки хоспитализации - 65%

Предоставяне на палиативни грижи в дома - 60%

Повече години в по-добро здраве - 58%

По-рядко обостряне на хронични състояния - 54%

Никакъв - 0

Не знам - 0

И за специалистите:

По-добро заплащане на положения труд - 72%

Повишаване на мотивацията да остана в системата на здравните грижи - 70%

Възможност за пълноценна професионална реализация - 69%

Професионална автономност - 67

Намаляване на желанието за емиграция - 39%

Никакъв - 1%

Не знам - 4%

Национална кампания

За да отговори на потребностите на своите членове и на нуждите на пациентите, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) започва кампания за амбулаторните практики.

Тя ще бъде насочена към специалистите по здравни грижи. По време на нея специалистите, които искат да отворят своя практика, ще разберат какви възможности дава подобна практика, как се разкрива, кои са стандартите, според които тя извършва дейността си.

За тази цел организацията ще публикува информативни материали и ще организира серия от виртуални обучения. Сред темите им ще бъдат, както медицински, така и организационни, и етични. Също така ще бъде разкрита виртуална приемна, в която експерт ще бъде наличен веднъж седмично, за да консултира индивидуално специалистите, които имат въпроси.