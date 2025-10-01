Награди от президента и селфита в парламента за националите по волейбол

Ден, след като хиляди посрещнаха на столичния площад "Св. Александър Невски" световните вицешампиони от националния отбор по волейбол, във вторник играчите бяха наградени с плакети от президента и аплодирани от депутатите в пленарната зала на Народното събрание.

"Когато се завърнахме в България, това невероятно посрещане вчера, ме кара да си мисля, че феновете, деца, майки, бащи, възрастни хора – те ни дадоха много повече, отколкото ние на тях. Това, че нашите играчи се превърнаха в пример за българските деца и успяха да обединят българския народ, е нещо изключително и ще го помним цял живот", каза треньорът на националите Джанлоренцо Бленджини на церемонията в президентството.

Снимка: Прессекретариат на президента

"От няколко дни България е в плен на еуфория и причината за гостите на президентската институция. Всички изживяхме победоносния ви път към върха на волейбола. Донесохте ни велика обединяваща емоция, припомнила ни славното американско лято", каза на националите президентът Радев, който удостои с почетни плакети тях и треньорския щаб.

"Няма да се обърна към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте тук преди две години след бронза в Катар. Днес в Гербовата зала приемам достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф", добави той.

Снимка:БГНЕС

По-късно волейболистите влязоха на червен килим в Народното събрание, а след това и тържествено в пленарната зала от входа зад президиума. Още с първите си крачки бяха посрещнати с ръкопляскания от депутатите, които станаха на крака. Те се наредиха пред парламентарната трибуна, а аплодисментите продължиха.

"Националният отбор по волейбол завоюва едно от най-престижните места в света. За нас те са шампиони. От името на всички нас да им подарим по един плакет и да им пожелаем догодина златото да бъде в София", каза председателят на парламента Наталия Киселова.

Снимка: БГНЕС

За да влязат в залата, депутатите трябваше да спазят процедурата и да гласуват допускането им до залата.

"Ще подложа на гласуване достъп до пленарната зала, може да ви се вижда неправилно, но в крайна сметка това са правила, които трябва да се спазват. Достъп за едни момчета, които сханаха великани и няколко дни се бореха и побеждаваха в името на България, които ни караха да се гордеем, да плачем, да се радваме и да се смеем. Защото техният успех е успехът на всички български граждани", каза председателстващият заседанието Драгомир Стойнев от БСП, а след това народните представители единодушно взеха решението за допускането на отбора.

След посрещането им в пленарната зала, Киселова обяви 30-минутна почивка, "за да може всички да се порадват на нашите шампиони". По време на нея в Мраморното фоайе на Народното събрание, където Киселова отново приветства националите и даде думата на капитана Алекс Грозданов, на треньора Джанлоренцо Бленджини и председателя на федерацията по волейбол Любо Ганев.

Снимка: БГНЕС

След кратката официална част Киселова обяви "и сега е време за снимки". Депутатите от различните политически формации си направиха групови снимки с отбора, а отделни народни представители се нахвърлиха да прегръщат волейболистите и да си правят селфита с тях.

Скрийншот: Новини.бг

"Благодаря за оказаната чест да бъдем тук с всички вас, за подкрепата през цялото първенство и пожелавам здраве на отбора и на цялата държава", каза капитанът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Алекс Грозданов.