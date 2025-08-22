Най-богатата жена в Източна Европа и трите й дъщери придобиха цялата PPF

Чешката милиардерка Рената Келнерова, най-богатата жена в Източна Европа, затвърди контрола си върху PPF Group NV, като изкупи дела, притежаван от сина на покойния основател на инвестиционната компания. PPF Group е международна инвестиционна група, която управлява операции в 25 страни, с фокус върху телекомуникациите, финансовите услуги, медиите и електронната търговия. В България компанията държи дял в телекома Yettel и е собственик на бТВ.

Кой на кого продаде

Петр Келнер-младши се съгласи да продаде своя 10% дял в PPF на Келнерова и нейните три дъщери: Анна Келнерова, Лара Келнерова и Мария Келнерова.

Самият Петр Келнер - младши не е син на Рената Келнерова. Той е син на Петр Келнер от първия му брак с Ива Келнерова. По информация на Радио Прага сделката е за 40 млрд. чешки крони.

PPF осъществява сделката чрез обратно изкупуване на собствени акции и очаква да я финализира тази година, предаде Bloomberg.

PPF управлява активи за 41.7 млрд. евро

Вдовицата на Петр Келнер и нейното семейство поеха контрола над PPF след смъртта му при катастрофа с хеликоптер през 2021 г. Към края на миналата година PPF управляваше активи на стойност 41.7 милиарда евро (48,4 милиарда долара), предимно в Европа, включително финансови услуги, телекомуникации, електронна търговия, медии и недвижими имоти.

Промяната в собствеността следва серия от продажби на активи, които доведоха до рекордна печалба миналата година, както и промени в ръководството на компанията, инициирани от Келнерова. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на семейството възлиза на 17.6 милиарда долара, което е увеличение с 28% от началото на годината.