Най-големият горски пожар във Франция от десетилетия продължава да бушува и да опустошава големи площи

Най-големият горски пожар във Франция от десетилетия продължи да се разпространява и днес, макар и с по-бавни темпове, след като вече изпепели над 160 квадратни километра в южната част на страната и взе жертва, съобщиха местните власти, цитирани от АП.

Пожарът избухна във вторник и бързо се разпространи в планинския масив Корбиер, департамент Од. Въпреки участието на над 2100 пожарникари и няколко самолета за гасене на пламъците, пожарът все още не е овладян. Седмици сухо и горещо време са подпомогнали разпалването му, въпреки че по-хладната нощ и утихналият вятър донякъде са поставили ситуацията под контрол.

Пламъците са обхванали 15 населени места в масива Корбиер, като най-малко 36 къщи са напълно унищожени или сериозно повредени. Пълната оценка на щетите все още предстои да бъде направена. Човек загина в дома си, а поне 13 души бяха ранени, от които 11 пожарникари. Трима души все още са в неизвестност, а причините за пожара се разследват.

"Много е тъжно да си помислим какъв образ ще остави този пожар от нашия регион Корбиер със съсипани природни пейзажи и отчаяни хора, не само днес или утре, а седмици и месеци напред. Ще са ни нужни години, за да се възстановим", каза кметът на Сен Лорен дьо ла Кабрерис Ксавие дьо Волонта.

Жителите и туристите в близките райони са призовани да не излизат навън, освен ако не е с цел евакуация. Осигурен е временен подслон в 17 общини за тези, които са се евакуирали.

"Нощта беше по-хладна, затова пожарът се разпространяваше по-бавно, но въпреки това остава най-големият пожар във Франция от 1949 г.", заяви френската министърка по екологичния преход, енергетиката, климата и превенцията на рискове Аниес Пание-Рюнаше, и допълни, че пожарът е ясен резултат от климатичните промени и засушаването в региона.