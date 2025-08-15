Най-голямата българска компания се сблъсква с агресивен внос и пазарни дефекти

Българският пазар на сладолед е доминиран от огромен внос, а българските производители губят позиции, но не заради високи цени или ниско качество, а заради липса на равен достъп до пазара, казва в интервю за Mediapool Младен Матеев, собственик на компанията "Изида" – най-големият български производител на сладолед. Той твърди, че е крайно време регулаторите да се намесят, за да осигурят реална конкуренция.

"Мултинационалните компании купиха най-големите български фабрики и след това ги затвориха", казва Матеев. "Историята е много тежка. Първи през това минаха сладоледите "Дарко", който бе един от най-хубавите ескимо сладоледи. След това най-големият завод в България, произвеждащ над 70% от сладоледа на пазара, беше придобит от компания на "Нестле" и само две години по-късно беше затворен", продължава той.

Днес, по думите му, около 80% от сладоледа на българския пазар идват от внос, включително от страни извън ЕС, например Сърбия. Затварянето на най-големите заводи за производство на сладолед във Варна и край Велико Търново превръща фабриката на "Изида" в Добрич в най-голямата в страната.

"Превърнахме се в най-големия производител на сладолед, но не защото сме пораснали, а защото един по един големите производители затвориха заводите си в България. Тази история ни превърна в най-големия български производител с национално покритие", обяснява Матеев.

Няма недостиг на кадри, има недостиг на достъп

"Твърденията, че заводи в България се затварят заради липса на работна ръка, са несериозни. В България живеят достатъчно грамотни, силни хора, които искат да работят в добра среда", казва Матеев и допълва: "И ние страдаме от това, което се случва като имидж на фабриките за производство на сладолед. Защото вече хората започват масово да гледат с недоверие към производителите на сладолед – независимо какво точно се е случило."

"Изида" има само една фабрика – в Добрич, но успява да оцелее вече 34 години.

"Ние не сме се разширили, напротив – постоянно губим позиции в търговската мрежа. Причината не е нито цената, нито качеството, нито някакви дефекти при нас, а осигуряването на присъствие в търговската мрежа", казва Матеев.

Фабриката на "Изида" в Добрич, снимка "Изида"

Според данни от независими проучвания на пазара, цитирани от Матеев, пазарният дял на "Изида" варира между 15 и 17% в зависимост от това дали се измерва като брой продадени продукти или в стойност. Целият пазар на сладолед в България възлиза на около 150 милиона лева годишно.

"Достигали сме ниво от 25–28% пазарен дял през 2015–2016 г. Оттам насетне трендът е само надолу", казва собственикът на "Изида".

"Българският производител е натиснат от много агресивен внос – и то не от една компания, а от най-големите играчи на пазара, които не произвеждат нито една бройка сладолед в България", обяснява той.

Къде е фризерът с български сладолед?

"Може би регулаторът трябва да обърне внимание защо няма български сладолед в много магазини и вериги. В някои от тях изобщо не присъства български продукт в няколко категории стоки, сред които и сладоледът. Това не е проблем само за нас в "Изида", а и за всички колеги, които работят в България", казва Матеев.

Той твърди, че ролята на държавата е да осигури право на избор за потребителите, а след това крайният клиент ще определи кой има място на пазара.

"Въпросът не е в надценките. Проблемът е, когато не се допуска конкуренция, а потребителите нямат алтернатива. Трябва намеса на регулаторите, за да има достъп до пазара – както за потребителите, така и за производителите, най-вече българските. Защото ние с нищо не сме по-лоши", обяснява Матеев.

Дискриминация по произход

Матеев казва, че компанията му работи много добре с "Кауфланд" и с "Фантастико", както и с други ключови клиенти, много от тях локални. "Причината да работим добре с тези компании е, че те предоставят възможности за всички производители, като оставят на пазара да определи как да се развива потреблението. Така те се превръщат в компании, които формират тенденциите в търговията на дребно", допълва той.

"Но има и такива, които са ни казвали: "Толкова много получаваме от един доставчик, че няма смисъл да работим с други." Това са аргументи, които съм чувал в неофициални разговори. Например ЦКС, които са шапката на РПК магазините в страната, играейки ролята на "народни магазини", много упорито дават указания да се продава сладолед само от един доставчик, и той не е български. Много е тежко и да чуеш, че понеже си български производител, трябва да предлагаш най-ниската цена, при това без значение от качеството. Лично съм напускал преговори, защото съм се чувствал обиден от такова отношение", казва Матеев.

Сладолед от "старо време"

Хитът на най-големия български производител носи марката "Old Time" (От старо време), казва собственикът.

"Това е сладоледът, който най-много се продава – нашата серия без Е-та, без консерванти, изкуствени добавки и растителни мазнини. Това е храната, с която се гордеем най-много – класическата рецепта от времето на социализма, когато съставките и качеството на суровините и на готовия продукт бяха водещи изисквания. С тази рецепта ние успяхме да възстановим от Българския държавен стандарт. Само сметана, мляко и захар. Нищо гениално – просто спазваме генералните правила за производство на храна", казва Матеев.

Как се прави сладолед, видео Изида

"Другата категория е стандартният сладолед, който се произвежда по модерните рецепти, актуални в момента на пазара", допълва той.

Коментира също така, че пазарът всяка година минава през различни мании и търговски трикове.

"Имаше различни моди – бум на фибрите, после всичко стана кето, сега минаваме през дубайския стил и напоследък – протеинов сладолед. Тук трябва да отбележа, че няма стандарти или правило какво точно означават тези неща. Един сладолед се състои от три елемента – мазнини, протеини и захар. Другото са търговски трикове, които повличат интерес. Лично ние решихме да не подвеждаме и да стоим стабилни и класически", казва той.

Бъдещето на "Изида"

"Не виждам нещо по-различно да се случва. Ще вървим по същия път – стабилни и устойчиви. Нямаме нужда от разширяване, имаме нужда от спокойствие. Спокойствие, че всички са равнопоставени и че ще се появяваме еднакво по рафтовете. Регулаторът трябва да провери дали наистина има навсякъде алтернатива на вносните продукти, за да можем да запазим фабриките, които работят в България", обяснява той.

"Много вериги се рекламират, че подкрепят българския производител, но в някои от тях, в някои категории, изобщо няма български продукт. Как тогава го подкрепят?", пита собственикът на "Изида".