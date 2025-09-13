Най-малко 25 души са ранени при експлозия в бар в Мадрид

Най-малко 25 души са били ранени при експлозия в бар в Мадрид. Трима от пострадалите са в тежко състояние. По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ. За злополучното събитие съобщава испанският вестник "Паис", цитиран от БТА.
Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани.
#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.