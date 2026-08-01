Най-малко 9 загинали и 25 ранени при ракетен удар над Киев

Най-малко девет души загинаха, а над 25 бяха ранени при руски ракетен удари срещу украинската столица Киев в събота, съобщиха световните агенции, позовавайки се на местните власти. Сред ранените има и четири деца.

Атаката беше извършена само часове след като кметът на града Виталий Кличко предупреди за заплаха от балистичен ракетен удар.

"В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети. Скрийте се в бомбоубежищата", написа Кличко в Телеграм след първите взривове в украинската столица.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна ударите са засегнали пет района на Киев.

Най-тежко пострада Дарницкият район, където ударите нанесоха щети на множество сгради и автомобили. По информация на властите там са загинали седем души, а 14 са били ранени.

В Соломянския район двама души загинаха, а осем бяха ранени, след като ракета порази жилищна сграда. Според украинската Държавна служба за извънредни ситуации от засегнатите райони са били евакуирани общо 105 души.

Различни украински източници посочват, че Русия е изстреляла по Киев между 12 и 14 балистични ракети от различни типове и девет хиперзвукови противокорабни крилати ракети "Циркон".

Нападението е започнало от 01:30 през нощта. Руската атака е засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. В пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари. Атакувани са и промишлени обекти в най-малко четири района на града.

През нощта срещу 30 юли Русия нанесе удари с дронове и ракети по няколко украински града, включително западния Лвов. При атаките загинаха най-малко осем души, а повече от 50 бяха ранени.

Нападението над Киев идва на фона на засилващата се размяна на удари между двете страни през последните месеци. Русия увеличи броя на далекобойните атаки срещу украински градове, докато Украйна засили ответните си удари, отчасти с цел да принуди Москва да седне на масата за преговори след близо четири години и половина война. По данни на ООН юни е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в Украйна от април 2022 г. насам.

Междувременно водещата руска компания в електронната търговия Wildberries съобщи в петък, че един от логистичните му центрове във Волгоград се е запалил след нощна атака. Това е поредният инцидент от серия удари по обекти на компанията, която Киев обвинява, че съхранява компоненти за дронове и оказва логистична подкрепа на руските въоръжени сили.

"Украинските атаки с дронове срещу обекти на Wildberries се равняват на "актове на тероризъм" срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни”, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татяна Ким.

От 18 юли насам Украйна е атакувала над 10 обекта на Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни.

Новините за тези атака идват на фона на състоялата се преди дни среща между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.

След разговорите Зеленски заяви, че Тръмп е дал съгласие да бъде лицензирано производството на ракети за системите “Пейтриът” в Украйна. Ден по-късно обаче Тръмп заяви, че Вашингтон трябва да бъде „изключително предпазлив“ при вземането на решение за издаването на подобен лиценз.

Балистичните ракети причиняват значително по-тежки разрушения и повече жертви, тъй като малко системи могат да прехващат руските високоскоростни ракети "Циркон" и "Искандер". Към момента системите "Пейтриът" остават единственото ефективно средство за защита срещу подобни удари, но Украйна изпитва сериозен недостиг на такава техника.

Пожар в храм в Москва

В събота руските власти съобщиха за пожар, избухнал за кратко в катедралния храм "Св. Василий Блажени" в Москва.

"Пожарът е обхванал площ от около 10 кв. м. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели", заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара засега са неизвестни.

Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на Червения площад в съседство със стените на Кремъл.