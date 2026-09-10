Най-малко четирима убити, а над 60 - ранени, при руска атака с дронове срещу търговски център в Източна Украйна

Най-малко четирима души бяха убити днес, а над 60 - ранени, при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна.
Това съобщи в Телеграм областният управител на Днепропетровска област Олександър Ханжа, цитиран от агенция Укринформ.
По думите му сред пострадалите има момчета на 13, 14 и 15 години.
"Всички ранени в момента са в болницата. Медицинският персонал им оказва помощ", каза Ханжа.
"Преди около час руснаците нанесоха удар по търговски център, намиращ се в централната част на град Павлоград. Посред бял ден, в момент, когато улиците бяха препълнени", написа в Телеграм и министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Виговски.
Междувременно руската армия днес нанесе удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в Суми, при което бяха ранени 11 души, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация на Сумска област Олег Григоров.
"Руснаците нанесоха удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в покрайнините на Суми. Осем души бяха ранени, сред които две момичета на 8 и 17 години. Децата и четирима възрастни получават медицинска помощ в болницата“, се казва в публикацията.
Григоров съобщи също, че днес врагът е извършил още една атака срещу търговски център в Суми. Една жена е била ранена и е получила медицинска помощ на място.
По-късно той актуализира информацията относно ранените при въздушния удар срещу жилищния квартал.
"Към момента имаме информация за три ранени деца - 14-годишно момче е било прието в болница. Общият брой на ранените от ударите с управляеми бомби по Суми е нараснал до 11 души", се казва в изявлението.
Военната администрация на Суми съобщи също така, че е регистриран удар по цивилен обект - предприятие в покрайнините на града, в район Зарични. Пожарникари гасят възникналия пожар в предприятието.
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4 коментара
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Хитлер, идолът на Путин, по същия начин е обстрелвал Англия.
путлеристан практикува систематичен терор над цивилното население, понеже путлер верва че така може да склони украинците да капитулират, въпреки обилните доказателства, и от конкретното "сво", и исторически, че бомбения терор има обратен ефект. Колкото до напълно uдиотскoто твъдение горе, даже Украйна не атакува само военни цели, а и цивилни икономически обекти важни за путлерската военна машина. Но това са рафинерии, петролни терминали, логистични бази и предприятия ключови за военното производство, а не жилищни блокове и молове пълни с хора.
Прибери майka ти от околовръстното, ще я познаеш по засъхналото бяло по лицето!
Русия атакува само военни цели