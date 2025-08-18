Най-малко осем души, включително две деца, загинаха при нови руски атаки срещу Украйна

Най-малко осем души загинаха, а десетки са ранени при серия руски атаки с дронове и балистични ракети по цели в няколко украински града.

Украинските противовъздушни сили уточниха, че руските сили през нощта са изстреляли четири ракети и 140 дрона.

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира, че Русия продължава да убива мирни граждани, въпреки усилията за мир преди срещата между украинския и американския президент във Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск", написа Сибига в социалната мрежа "Екс".

Най-сериозно е положението в Харков. Жертвите там са пет, сред които две малки деца. При руска така по Запорожие пък са загинали трима души. Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня Ройтерс. Трима души са загинали и 23 са ранени след сутрешната ракетна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм. "Мнозина от ранените са в тежко състояние, в момента лекарите се борят за живота им. Това са последиците от вражеското нападение срещу Запорожие", казва Иван Фьодоров. Под наблюдението на лекари са били 20 пострадали с експлозивни наранявания и шрапнелни рани. Междувременно двама души бяха ранени при руски атаки в Сумска област. Там са разрушени десетки къщи и сграда на образователна институция, съобщиха местните власти.

"Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област – и то през нощта", написа в "Телеграм" ръководителят на регионалната администрация Олег Григоров.