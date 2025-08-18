Най-малко осем души, включително две деца, загинаха при нови руски атаки срещу Украйна

Най-малко осем души загинаха, а десетки са ранени при серия руски атаки с дронове и балистични ракети по цели в няколко украински града.
Украинските противовъздушни сили уточниха, че руските сили през нощта са изстреляли четири ракети и 140 дрона.
Украинският външен министър Андрий Сибига коментира, че Русия продължава да убива мирни граждани, въпреки усилията за мир преди срещата между украинския и американския президент във Вашингтон, предаде Ройтерс.
Най-сериозно е положението в Харков. Жертвите там са пет, сред които две малки деца. При руска така по Запорожие пък са загинали трима души.
Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
За дома на синдикатите има различни версии, някои от тях са свързани с руските тайни служби . Това е единичен трагичен инцидент извършен преди много години и не може да бъде оправдание за изтребване на мирно население вече четвърта година.Казваш, че било война, ако това го беше казал в Русия вече щеше да си опандизен, това е "специална военна операция ". Докато Украйна стрелят основно по военни и стратегически обекти, то Русия бомбардира основно жилищни сгради.
ПЛАТЕНИ ТРОЛОВЕ ЗА ИЗМИСЛЕНАТА СТРАНА "404"
Всъщност не се нарича война, а СВО и все още, ако не бъркам, в Русия те пращат в затвора, ако наречеш войната СВО. Радвай се, че не живееш там, че вече да са те опандизили. А войната не е природна даденост. Тя може да се избегне, за да не мрат хора, което за тебе явно е нещо нормално. Но не е. Путин и бандата му са шайка психопати, които искат да ни върнат в миналото. На тях не им харесва, че европейците отриха кака да се помирят и заживеят без войни. Защото в такъв свят царува правото, а не силата. Русия обаче иска свят, в който царува силата - нейната сила.
Колко? Изброй поименно!
Агент "Краснов" си върши чудесно работата. Но мандатът му е само 4 години, ако ги доживее.
Чичка... Само ти и тая дето първи до тебе под юргана , не разбрахте,.че РФ е по важна за света от.кирливата нива Украйна. И по времето на любимата ви кукувица Байдън РФ беше основен доставчик на уран за САЩ? Байдън Партньор ли е на Путин , дядка изкуткудякала ?
Не виждам смисъла от такива новини. Война е. Умират хора. Затова се нарича война.
В подплатения Дом на Синдикатите също имаше деца. Не съм забелязал жълтопаветът да рони крокодилски сълзи за тях. Тия тула специално лежат на съвестта на Зеленски.
путлЭр и доня джонович-Краснов - топ миротворци! Да им дадат съвместен Нобел. Маладцъй!
Убийците на децата вече цяла седмица (непрекъснато) са на екраните ни; ходят по червени килими и гнусно се хилят!