Най-малко трима загинали и 29 ранени при атака на руски дронове срещу Киев

Руската атака с дронове срещу Киев отне живота на трима души, съобщи днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.
"По първоначални доклади трима души са загинали, а 27 са били ранени (включително 6 деца)" в киевския Деснянски район, написа Кличко в платформата "Телеграм".
Украинската Държавна служба за извънредните ситуации, цитирана от Укринформ, от своя страна, съобщи за три жертви и 29 ранени, в това число 7 деца.
"Столицата беше атакувана от врага за втори път за последните 24 часа. Трима души бяха убити", се посочва в изявление на службата в "Телеграм".
Спасителите работят по последиците от удар с дрон в Деснянски район, където избухнаха пожари. Безпилотен летателен апарат порази девететажна жилищна сграда, като 13 души бяха спасени от горните етажи. На друго място дрон порази 16-етажна сграда и прозорците от първи до девети етаж са разбити, посочва службата за извънредните ситуации.
Според съобщенията дрон е нанесъл поражения и на многоетажна сграда в Оболонски район, въпреки че спасителите не са установи пожар на мястото.
Всички пострадали получават медицинска помощ, допълва службата.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Большое спасибо на миротвореца Доня и на Ос.ните Американски щати.
Бавна и мъчителна смърт на Путлер и гадовете му.
Руската армия обкръжи Купянск. и с обходни маневри превзе прелезите на украинската армия. Русия успешно тества крилата ракета Буревестник с ядрена установка. Прелетяла е 14 000 км и е била 15 часа във въздуха.