Най-новите продукти на Apple – скоро в А1

А1 ще предлага най-новите продукти на Apple, включително iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3, съобщиха от телекома.
Клиентите ще имат възможността да поръчат предварително най-новите iPhone модели от 15:00 ч. на 12.09., като официалните продажби ще започнат на 19.09.
Последното поколение Apple Watch и AirPods Pro 3 също могат да бъдат заявени от 12.09. с официален старт на 19.09. За актуална информация за цените и наличностите следете A1.bg.
