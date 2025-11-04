Най-възрастният мъж в Германия, роден през Първата световна война, почина на 110 години

Смятаният за най-възрастен мъж в Германия почина на 110 години, предаде ДПА.
Карл Хайдле почина в събота през нощта, се казва в изявление, публикувано вчера от община Кернен близо до град Щутгарт.
Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява големите сътресения на 20-ти век – от имперска Германия през нацизма, двете световни войни, Студената война, падането на Берлинската стена и настъпването на цифровата епоха, посочва ДПА.
След като учи за механик и служи през Втората световна война, през 1948 г. той се завръща в родното си населено място Щетен, което сега е част от Кернен. Там Хайдле поема семейния бизнес и се посвещава на семейството си и на земеделието.
Хайдле продължава да е активен въпреки напредването на възрастта. Дори когато вече е почти на 100 години, той продължава да работи на лозята си и всекидневно се интересува какво се случва в Германия и по света.
"Неговата енергия, скромност и прекрасно чувство за хумор ще бъдат запомнени от мнозина“, се казва в изявлението на общината.
Хайдле бе обявен за най-възрастния мъж в Германия от Томас Брайнинг от Университетската болница в Улм, който работи за Групата за геронтологични изследвания – международната институция, която удостоверява възрастта на столетниците, които са възраст над 110 години.
Според групата най-възрастната жена родена в Германия е 113-годишната Илзе Майнгаст, която живее в САЩ.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Късметлия! Важното е да си на крака и в разсъдък. Не тежиш на никого и това ти дава сила.