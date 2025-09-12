Най-висшият наказателен съд в Германия потвърди присъдите на водещ крайнодесен политик заради нацистки лозунг

Най-висшият наказателен съд в Германия днес потвърди двете присъди срещу водещ крайнодесен политик по обвинение, че е произнасял забранен нацистки лозунг, предаде ДПА.
Миналата година Регионалният съд в Хале глоби Бьорн Хьоке, лидер на антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в източната провинция Тюрингия, за това, че два пъти е произнесъл лозунга "Всичко за Германия" по време на публични събития през 2021 и 2023 г. Тази фраза е забранена в Германия, понеже се е използвала от нацистките паравоенни сили СА ("Щурмови войски").
Хьоке подаде жалба срещу присъдите, които адвокатите му определиха като "неправилни по форма и съдържание, от гледна точка на германското, европейското и международното право".
Федералният съд със седалище в Карлсруе обаче днес заяви, че проверката на най-висшата наказателна инстанция в Германия не е установила никакви правни грешки във вреда на Хьоке. Освен това в този случай Хьоке не може да се ползва от депутатския си имунитет, понеже е изрекъл лозунгите преди да стане член на Бундестага, обясни съдът.
АзГ е най-голямата опозиционна партия в Германия. Нейни структури в няколко провинции, включително оглавяваната от Хьоке местна организации на АзГ в Тюрингия, са официално класифицирани като "екстремистки групи" и са поставени под наблюдение от германското вътрешно разузнаване.
бравос! ... само дето нацизмът не е "крайно дясно" нещо, а е крайно ляво! - Мусолини измисля фашистко-нацистката идеология, стъпвайки именно на социализма...