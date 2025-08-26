Найджъл Фараж с план за отмяна на законите за правата на човека във Великобритания

Лидерът на британската антимиграционна партия "Реформирай Обединеното кралство" (РОК) Найджъл Фараж днес обяви план за отмяна на законите за правата на човека, за да се позволи масово депортиране на търсещите убежище, като според него тази мярка е необходима, за да се предотвратят "големи граждански безредици", съобщи Ройтерс.

Фараж заяви, че партията му, която води в националните проучвания на общественото мнение, ще изтегли Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), ще отмени Закона за правата на човека и ще преустанови прилагането на други международни договори, които са били използвани за блокиране на принудителното депортиране на търсещите убежище.

"Не сме далеч от сериозни граждански безредици", заяви Фараж на пресконференция. "Това е инвазия, тъй като тези млади мъже незаконно нахлуват в нашата страна."

Огласяването на намеренията идва на фона на продължителни, малки протести през последните седмици пред хотели, в които са настанени търсещи убежище, в отговор на опасения за обществената безопасност, след като някои лица бяха обвинени в сексуално насилие, посочва Ройтерс.

Проучванията на общественото мнение показват, че имиграцията е изместила икономиката като най-голяма грижа на британските избиратели. РОК – която има само четирима членове в парламента, но води във всички проучвания за намерението за гласуване - оказва все по-голям натиск върху лейбъристкия премиер Киър Стармър да се заеме с проблема.

През 2024 г. Великобритания прие рекордните 108 100 молби за убежище, което е с почти 20% повече от предходната година. Лица от Пакистан, Афганистан, Иран и Бангладеш съставляват най-голямата част от подалите молби за убежище през миналата година.

По-голямата част от вниманието беше насочено към онези, които пристигат с малки лодки през Ламанша, като тази година броят им достигна рекордни нива, посочва Ройтерс. РОК заяви, че промените в закона за убежището означават, че може да депортира 600 000 търсещи убежище през първия си мандат, ако спечели следващите избори, които трябва да се проведат до 2029 г.

На пресконференцията Фараж попита един от най-висшите си служители, Зиа Юсуф, дали Великобритания може да депортира 500 000 до 600 000 души през първия си мандат. "Абсолютно", отговори Юсуф.

Правителството на Стармър и неговите предшественици от години се борят с въпроса как да се справят с нелегалните мигранти, влизащи в страната.

Плановете на РОК са най-радикалните досега и включват подписване на споразумения с Афганистан, Еритрея и други страни за репатриране на техните граждани, пристигнали в Великобритания нелегално.

Министърът от правителството Матю Пеникук нарече предложенията на РОК "серия от трикове", които няма да проработят. Той заяви, че ЕСПЧ е в основата на ключови международни споразумения, включително Споразумението от Велики петък, което сложи край на три десетилетията на насилие, обхванало Северна Ирландия от края на 60-те години на миналия век.

На въпроса какво ще се случи с това мирно споразумение, Фараж отговори, че то може да бъде предоговорено, но добави, че това ще отнеме години.

Във вторник търсещ убежище етиопец бе изправен пред съда, обвинен в сексуално насилие над жена и тийнейджърка. Арестът му миналия месец предизвика редица протести с голям обществен отзвук.

Фараж заяви, че е единственият партиен лидер, готов да предприеме необходимите действия за справяне с такива обществени проблеми.

"Въпросът е на чия страна сте", каза той. "На страната на жените и децата, които трябва да се чувстват в безопасност по улиците, или на страната на остарелите международни договори, подкрепени от редица съдилища, на които не може да се разчита?"