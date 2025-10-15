Наказания за 4-ма нотариуси заради съмнения за измами иска правосъдният министър

Предложения за дисциплинарни наказания "лишаване от правоспособност за срок от една година" на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус изпрати министърът на правосъдието Георги Георгиев до Нотариалната камара. Причината е установени нередности при сделки с имоти.

Дисциплинарните производства срещу четримата нотариуси са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието по заповед на министър Георгиев.

Предстои по тях да се произнесе Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара, която ще реши дали да бъдат санкционирани нотариусите.

Резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, изпратени и до нея, се казва в съобщение на Министерството на правосъдието.

Съмнения за измами с имоти в София

Първото искане за лишаване от правоспособност за срок от 1 година и налагане на финансова санкция е за нотариус от София. Нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба.

Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. "Цар Борис III" с площ от 469 кв. м с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

По-малко от 3 месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно.

Проверката на Инспектората към правосъдното министерство е установила съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта.

В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление. Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква Гражданско-процесуалния кодекс.

Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот. Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите.

По отношение на същия нотариус Инспекторатът е установила и допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район "Искър". При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, на кого е записан той в данъчната служба и кой плаща данъци за него.

Вместо това нотариусът е изготвил немотивирано постановление само въз основа на показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че е посочил обратното.

Прокуратурата проверява нотариус в Казанлък

Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от 1 година на нотариус от Казанлък. Извършената проверка на Инспектората е по сигнал от гражданин, че от всички имоти, които притежава - 4 са били дарени, а един е продаден без негово знание.

Това се е случило с общо пълномощно, което дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин.

Установени са и други нарушения, свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете.

По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.

Нарушения в Балчик и във Варна

Третият нотариус, по отношение на когото е предложено лишаване от правоспособност за 1 година, е от Балчик.

Проверката на Инспектората към правосъдното министерство е установила, че той е издал констативен нотариален акт при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки.

Предложено е и дисциплинарно наказание - "предупреждение за лишаване от правоспособност" за нотариус от Варна. Констатираните нарушения от Инспектората в този случай са във връзка с изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство.

Установено е, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.

Предстои произнасяне на Нотариалната камара

Предстои Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара да се произнесе по предложението на правосъдния министър за налагането на наказания на четиримата нотариуси. Това ще стане в законоустановения срок, каза Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара, пред Mediapool.

Тя посочи, че решенията на Дисциплинарната комисия при Нотариалната камара ще оправдаят очакванията на българските граждани по отношение на защита на тяхната собственост.

Нотариалната камара и Министерството на правосъдието имат добро взаимодействие. Откакто правосъден министър е Георги Георгиев са били разгледани и са взети решения по други две дисциплинарни производства образувани по предложението на министъра. Те са обжалвани от страна на нотариусите пред Върховния касационен съд и не са влязли в сила, каза Луиза Стоева без да даде конкретика.

От създаването си досега Нотаралната камара винаги е била нетърпима към нарушения на закона от страна на нотариуси, каза Луиза Стоева. Тя отбеляза, че тези случаи обаче са нищожно малко в сравнение със сделките, които се сключват годишно в страната.