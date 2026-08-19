"Намеса в неправилната посока". Държавна лаборатория ще казва истинско ли е розовото масло

Правителството на Румен Радев изненада производителите на розово масло в България в сряда. МС отпусна 500 000 евро за създаване на лаборатория, която да гарантира, че "българското розово масло е истинско", обяви земеделският министър Пламен Абровски. Проверка на Mediapool обаче установи, че инициативата не е съгласувана с бизнеса и се определя от него като "намеса на държавата в неправилната посока", характерна по-скоро за плановата икономика.

Намеса, която е в неправилната посока

"Идеята за тази лаборатория е на земеделския министър Пламен Абровски, като тази негова инициатива по никакъв начин не е съгласувана с бизнеса. Говорим за намеса на държавата, и то в неправилната посока. Това е все едно държавата да реши да проверява цялото кисело мляко, произвеждано в страната, дали е истинско”, коментира пред Mediapool Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика".

Андреева обясни още, че създаването на тази лаборатория е абсолютно ненужно, защото клиентите задължително тестват розовото масло преди покупка, тъй като плащат десетки хиляди евро.

"Ние не сме в планова икономика. Големите парфюмерийни компании, които купуват българско розово масло, задължително първо изискват мостра от маслото, изследват я основно в Ница, и едва след това купуват суровината. Все пак един килограм розово масло струва в порядъка на 13 000 евро. Няма как някой да купи, без да е сигурен в това, което купува", каза още Андреева пред Mediapool.

Андреева акцентира, че истинският проблем е вносът на розово масло в България, което е най-често от Китай и със спорно качество, а не износът от България.

Вместо стимул за експорта, бюрокрация

"Вместо да се стимулира експортът, държавата се чуди какви бюрократични пречки да създаде. Въобще не е ясно какви интереси стоят зад тази инициатива и какви цели", каза още Андреева.

В сряда земеделският министър Пламен Абровски каза още, че до края на годината въпросната лаборатория ще бъде оборудвана и тя ще е към Българската агенция за безопасност на храните.

Министърът каза, че предстои и изменение в Закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко розово масло. За бизнеса в момента не е ясно дали тези проверки ще са задължителни, като от Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика" посочиха, че те ще са и допълнителен разход за бизнеса.

"Със сигурност БАБХ няма специалисти, които да извършват тези сложни анализи, които се правят във Франция", каза Гергана Андреева.

"България е известна не само с виното си, но и с розовото си масло, което е уникално в световен мащаб", аргументира още създаването на лабораторията Пламен Абровски.

"Досега страната ни не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло и поради тази причина се е създавала възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български", допълни той.