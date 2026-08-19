"Намеса в неправилната посока". Държавна лаборатория ще казва истинско ли е розовото масло

Правителството на Румен Радев изненада производителите на розово масло в България в сряда. МС отпусна 500 000 евро за създаване на лаборатория, която да гарантира, че "българското розово масло е истинско", обяви земеделският министър Пламен Абровски. Проверка на Mediapool обаче установи, че инициативата не е съгласувана с бизнеса и се определя от него като "намеса на държавата в неправилната посока", характерна по-скоро за плановата икономика.
Намеса, която е в неправилната посока
"Идеята за тази лаборатория е на земеделския министър Пламен Абровски, като тази негова инициатива по никакъв начин не е съгласувана с бизнеса. Говорим за намеса на държавата, и то в неправилната посока. Това е все едно държавата да реши да проверява цялото кисело мляко, произвеждано в страната, дали е истинско”, коментира пред Mediapool Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика".
Андреева обясни още, че създаването на тази лаборатория е абсолютно ненужно, защото клиентите задължително тестват розовото масло преди покупка, тъй като плащат десетки хиляди евро.
"Ние не сме в планова икономика. Големите парфюмерийни компании, които купуват българско розово масло, задължително първо изискват мостра от маслото, изследват я основно в Ница, и едва след това купуват суровината. Все пак един килограм розово масло струва в порядъка на 13 000 евро. Няма как някой да купи, без да е сигурен в това, което купува", каза още Андреева пред Mediapool.
Андреева акцентира, че истинският проблем е вносът на розово масло в България, което е най-често от Китай и със спорно качество, а не износът от България.
Вместо стимул за експорта, бюрокрация
"Вместо да се стимулира експортът, държавата се чуди какви бюрократични пречки да създаде. Въобще не е ясно какви интереси стоят зад тази инициатива и какви цели", каза още Андреева.
В сряда земеделският министър Пламен Абровски каза още, че до края на годината въпросната лаборатория ще бъде оборудвана и тя ще е към Българската агенция за безопасност на храните.
Министърът каза, че предстои и изменение в Закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко розово масло. За бизнеса в момента не е ясно дали тези проверки ще са задължителни, като от Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика" посочиха, че те ще са и допълнителен разход за бизнеса.
"Със сигурност БАБХ няма специалисти, които да извършват тези сложни анализи, които се правят във Франция", каза Гергана Андреева.
"България е известна не само с виното си, но и с розовото си масло, което е уникално в световен мащаб", аргументира още създаването на лабораторията Пламен Абровски.
"Досега страната ни не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло и поради тази причина се е създавала възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български", допълни той.
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8 коментара
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Купувачите са частни, производителите също, така че не виждам за какъв дявол държавата ще решава кое и истинско, кое не. А и не става дума за храни, а за носител на аромати. Но същият този министър преди време беше решил да спира всички цистерни с прясно мляко на границата за да ги изследва (докато то вкисне), а не да контролира готовата продукция на мандрите, които ползват тая суровина и директор захранват търговската мрежа. Явно, тия изследвания са добър източник на корупция и селективна пречка от МЗ за конкурентни бизнеси.
Безсмислено, но пък някой ще вземе пари и няма да е случаен човек...
Да, ракията много поскъпна. Ако трябва, нека се промени стандарта и я направят 20 градуса, ама да е на приемлива цена. Ми тя е лекарство, погледнато обективно. Ако трябва и МНЗ да поеме/реимбурсира. Аз от розовата ракия например не останах доволен.
Още едно "ЕХО" от някогашното социалистическо мислене! От мерките, които някога ни съсипаха със 100% народното стопанство!
Държавното всеки го следи, коментира, гледа под лупа. Зад частните монополи, картели и техните БЕЗОБРАЗИЯ има сорос-оиден МЕДИЕН ЧАДЪР! Единство в цензурата. Като юмрука на Сорос.
Искаме и за ракията!
Погледнете го този "измислен" от Славчу чалгата министър! Разбира от земеделие колкото аз от народна музика! Някой му е прошушнал нещо или са решили, че ще има келепир от тази лаборатория! Виждал съм много такива номенклатурни началници през социализЪма, а и след това, защото комунизма си е тук!
Да видим кой ще прибере някой лев задето доставил оборудване.