НАП призна, че не може да спре групата с крадения касов апарат

Хората, които обикалят страната с крадения касов апарат на кебапчията Ивайло Костов, остават тайна за Националната агенция за приходите и прокуратурата и няма механизми да бъдат спрени. Това научи Mediapool от отговорите на шефа на приходната агенция Румен Спецов на въпросите на Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България"

Румен Спецов обяснява, че откраденият касов апарат е от стар модел, който няма дистанционна връзка с НАП. Устройството няма SIM карта и не може да бъде локализирано дистанционно, нито да бъде изключено.

Оказва се, че НАП не може да направи нищо в подобен случай, докато прокуратурата е решила да прекрати разследването.

"Извършването на проверка на касовия апарат не е възможно, тъй като същият е бил откраднат и местонахождението му не е известно. Освен това администрацията не разполага със способи за физическа забрана за издаване на документи от работещо фискално устройство“, казва Спецов.

Пред Mediapool Божидар Божанов коментира, че в крайна сметка нещата пак опират до прокуратурата, която е единственият орган, способен да установи физически кои са хората, които реално издават фалшиви фактури с бележки от краден касов апарат на държавни институции.

"Прокуратурата обаче прекратява досъдебното производство. Може би е установила някой, свързан с властта, и затова замита случая, оставяйки съответния човек или група хора „длъжници“ на все по-нелегитимната прокуратура“, казва Божанов пред Mediapool.

В началото Mediapool публикува своето разследване, което разказва за удивителната история на Ивайло Костов – дребен продавач на скара по софийските пазари. Изведнъж Ивайло се превръща по документи от дребен търговец в крупен доставчик на стоки, услуги и забавления за милиони левове за общини и министерства по време на управлението на ГЕРБ (2011–2021).

Как се случва това? През 2011 г. бусът на Ивайло е разбит пред дома му, а касовият му апарат изчезва. Данъчните са уведомени за кражбата на фискалното устройство, той получава входящ номер от НАП, а полицията започва разследване. Прокуратурата също се намесва и образува досъдебно производство.

Десет години след кражбата кебапчията Ивайло няма информация докъде е стигнало разследването, но пък му излиза данъчна ревизия, от която се разбира как почти цялата държава е купувала от неговия откраднат касов апарат.

Устройството се е превърнало във фантом, който обикаля страната, трупа оборот за милиони и издава касови бележки за общински рап-концерти и новогодишни празненства.

Десетки общини, управлявани тогава от кметове на ГЕРБ, държавни институции, министерства, дори полицията, Народното събрание и Държавната финансова инспекция, се оказват клиенти на кебапчията Ивайло. Стига се до абсурдната ситуация, в която полицията уж търси касовия апарат, а Национална служба „Полиция“ си купува неща от него.

Накрая НАП търси от Ивайло Костов да плати данъци за близо 1 милион лева, след като на името на неговата фирма се води оборот от 3.8 милиона лева.

В отговорите си до Божидар Божанов шефът на НАП Румен Спецов казва, че през крадения касов апарат са продавани основно облекло и обувки.

„В повечето случаи предмет на доставка е „облекло и обувки“. Не са установени лицата, предоставили документите за осчетоводяване в съответните институции“, казва Спецов.

Данъчната ревизия и документите, с които Mediapool разполага, показват друга картина. Столичната община, която е била най-крупният купувач от крадения апарат по времето на Йорданка Фандъкова, не е проверена.

През фискалното устройство са продавани всякакви неща, включително рап концерти, новогодишни развлекателни програми и други подобни – на община Симитли, която и досега се управлява от същия кмет Апостол Апостолов, подкрепян от ГЕРБ.

Румен Спецов казва в отговора си до Божанов, че в НАП има документи, че групата с крадения касов апарат е раздавала и фалшиви касови бележки на своите клиенти.

НАП потвърждава, че кебапчията Ивайло Костов е направил всичко, за да дерегистрира крадения касов апарат, включително е подал сигнал до прокуратурата, която не е успяла да направи нищо.

До юли тази година държавното обвинение водеше дело за съставяне на неистински документи и го прекрати заради изтекла абсолютна давност. Няма отговор на въпроса защо държавното обвинение не е разследвало данъчни престъпления, каквито са извършени с крадения касов апарат, като давността по тях още не е изтекла.