НАП ще звъни и праща имейли на 27 000 българи, недекларирали доход за 2024 година

Националната агенция за приходите ще звъни и изпраща имейли на 27 000 българи, които са получили, но не са декларирали доходите си за 2024 г. В официално съобщение до медиите от ведомството определят тази своя инициатива като стартиране на "информационна кампания".

От ведомството уточняват, че за тези физически лица има данни, че през 2024 година са получили доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др., но са пропуснали да ги декларират.

Гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след получаване на известието от приходната агенция, подчертават от НАП.

НАП разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд “Земеделие” – за отпуснатите субсидии.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК, могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП.

Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.