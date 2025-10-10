Този текст е част от бюлетина на Денят с Mediapool, който абонатите ни получават всеки делничен ден. Станете един от тях, абонирайте се.
Вероятно сте забравили, но през юли месец тази година Здравната каса направи гръмкия анонс, че започва извънредни проверки в болниците, в които освен здравният фонд беше впрегната цялата държавна мощ, та дори ДАНС и Държавната финансова инспекция. Както често се случва у нас, накрая ситуацията се оказа: “Напънала се планината и родила мишка“. В четвъртък управителят на НЗОК Петко Стефановски обяви пред депутатите от парламентарната здравна комисия, че грандиозните проверки са приключили със санкции за скромните 1.5 млн. лева – нищожна сума на фона на разпределяните от здравния фонд близо 9.5 млрд. лева. Резултатът е крайно незадоволителен на фона на постоянните разкрития за източване на НЗОК и високите обществени очаквания за подобряване на контрола над сектора.
Стефановски съобщи, че са извършени общо 75 проверки в 42 болници, като при тях са били засечени 691 нарушения. Основните нарушения са свързани с неспазени задължителни изисквания по клиничните пътеки, неправомерно поискани и заплатени суми от пациентите и документални нарушения. Стефановски обясни, че в нищожен дял от случаите отчетените от болниците пациенти не са си били по леглата. “При проверките на място пациентите си бяха по леглата. Това нарушение не е нито масово, нито някаква трайна тенденция“, коментира той.
Вероятно само Стефановски е изненадан, че по време на проверките пациентите са си били по леглата предвид широкото разтръбяване преди това, че НЗОК и ДАНС влизат в болниците.
Като успех беше отчетено, че след началото на проверките надлимитната дейност е драстично намаляла, което оказва много благоприятен ефект върху бюджета на НЗОК.
Не е напълно ясно обаче доколко това се дължи на дисциплиниращ ефект от проверките и доколко на факта, че точно преди да излязат в лятна ваканция депутатите върнаха т.нар. финансови лимити на болниците. Преди проверките и връщането на лимитите обаче някои болници са отчели по над 1 млн. лева надлимитна дейност и над 1000% надвишение на месечните лимити, което отново повдига въпроса за свръххоспитализациите и невъзможността на НЗОК да се справи с контрола. Лимитите вече веднъж бяха отменени от Конституционния съд и според експерти е въпрос на време НЗОК отново да се озове в ситуацията болниците да отчитат свръхдейност, а тя да е принудена да им плаща и то с лихвите.
Все пак управителят на НЗОК призна, че проблем с контрола има, включително и с това, че контрольорите на касата са малко, недостатъчно подготвени и не особено атрактивно платени. По тази причина Стефановски настоява контрольорите на НЗОК да преминават през задължителни обучения в медицинските университети.
Той предложи пакет от мерки, които да подобрят контролната дейност на НЗОК. Някои от тях са извадени от нафталина и в продължение на десетилетия не бяха реализирани, особено при дългогодишното управление на ГЕРБ, която излъчи Стефановски за управител.
На първо място се предлага да има електронна здравноосигурителна карта – идея по-стара и от тази за “пръстовия отпечатък“, която преди години здравният министър Петър Москов прокара, но в последствие падна в съда.
Стефановски също така иска да се обвърже размерът на санкциите с полученото финансиране от НЗОК, тъй като сега глобите са ниски и не респектират изпълнителите на болнична медицинска помощ.
Със сигурност някои от предложенията биха били полезни и биха дали добър резултат, отделен въпрос е колко време ще отнеме за да се реализират, как ще бъдат изпълнени и най-вече как ще се прилагат. Защото и при настоящия контрол успяват да лъснат доста нелицеприятни случаи на източване на НЗОК, но за толкова много години няма нито една болница с изцяло прекратен договор със Здравната каса поради системни нарушения. Практиката сега е да се прекратява само договорът по клиничната пътека, по която е хванато нарушението и то за определен период от време, което не е достатъчно респектиращо. А и санкциите се налагат по такъв начин, че често падат в съда.
Трудно е да повярваме, че немощта на Здравната каса през всичките тези години е плод на случайността и липсата на достатъчно капацитет. Да, проблеми има. Но по-вероятната причина като че ли е липсата на желание да се справи. Защото болниците са за политическа употреба, а партийните интереси в тях - огромни. Виждаме го и по партийните протекции над шефове на болници, и по скандалните обществени поръчки и по беззъбите проверки.
Според бащата на здравната рИформа- Илко Семерджиев, в САЩ между 60 и 70% от "парите за здраве" отиват за здравен мениджмънт - в застрахователите и за "контрол". Тук внушението на ДС и УБО наследници е същото. А то е -5% за НЗОК е малко, за да се "спрат кражбите", трябва като в САЩ-60-70% за мениджмънт и контрол.