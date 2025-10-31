 Прескочи към основното съдържание
Напрежение в навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад

Студентско шествие към Нови Сад, сн. ЕПА/БГНЕС
Полицията в Сърбия арестува мъж заради "призиви за насилствена промяна на конституционния ред“, предаде Радио Свободна Европа. 
 
Мъжът е заподозрян, че е "записал и публикувал видеоклип в социалната мрежа ТикТок, в който призовава за насилствена промяна на конституционния ред на Република Сърбия, а именно за сваляне на висши държавни органи или представители на тези органи на 1 ноември“. 
 
Той е задържан за 48 часа.
 
На 1 ноември в северния сръбския град Нови Сад на 16 места ще се съберат граждани, за да отбележат точно една година от рухването на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в града, в резултат на което загинаха 16 души, съобщиха вчера студентите от блокадата в профила си в Инстаграм.
 
чаква се гражданите да пристигнат на мястото на трагедията до 11:52 ч., когато ще се състои традиционното отдаване на почит чрез блокиране на движението и мълчание в продължение на 16 минути.
 
Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година след трагедията в Нови Сад, припомня БТА. 
 
Протестиращите смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори.
 
Протестите, начело на които застанаха студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

