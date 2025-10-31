Напрежение в навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад

Полицията в Сърбия арестува мъж заради "призиви за насилствена промяна на конституционния ред“, предаде Радио Свободна Европа.
Мъжът е заподозрян, че е "записал и публикувал видеоклип в социалната мрежа ТикТок, в който призовава за насилствена промяна на конституционния ред на Република Сърбия, а именно за сваляне на висши държавни органи или представители на тези органи на 1 ноември“.
Той е задържан за 48 часа.
На 1 ноември в северния сръбския град Нови Сад на 16 места ще се съберат граждани, за да отбележат точно една година от рухването на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в града, в резултат на което загинаха 16 души, съобщиха вчера студентите от блокадата в профила си в Инстаграм.
чаква се гражданите да пристигнат на мястото на трагедията до 11:52 ч., когато ще се състои традиционното отдаване на почит чрез блокиране на движението и мълчание в продължение на 16 минути.
Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година след трагедията в Нови Сад, припомня БТА.
Протестиращите смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори.
Протестите, начело на които застанаха студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.