Напрежение в навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад

Полицията в Сърбия арестува мъж заради "призиви за насилствена промяна на конституционния ред“, предаде Радио Свободна Европа.

Мъжът е заподозрян, че е "записал и публикувал видеоклип в социалната мрежа ТикТок, в който призовава за насилствена промяна на конституционния ред на Република Сърбия, а именно за сваляне на висши държавни органи или представители на тези органи на 1 ноември“.

Той е задържан за 48 часа.

На 1 ноември в северния сръбския град Нови Сад на 16 места ще се съберат граждани, за да отбележат точно една година от рухването на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в града, в резултат на което загинаха 16 души, съобщиха вчера студентите от блокадата в профила си в Инстаграм.

чаква се гражданите да пристигнат на мястото на трагедията до 11:52 ч., когато ще се състои традиционното отдаване на почит чрез блокиране на движението и мълчание в продължение на 16 минути.

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година след трагедията в Нови Сад, припомня БТА.

Протестиращите смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори.

Протестите, начело на които застанаха студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.