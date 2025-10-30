Напусна ни "вечният бохем" Иван Тенев

На 74 години почина Иван Тенев, известен като Агент Тенев, - светски журналист и обществестник. Тъжната вест съобщиха от Съюза на артистите в България.
Иван Тенев е многостранна личност - художник-карикатурист, текстописец, журналист и обществен деятел. Приятелите му го наричаха "вечния бохем" заради начина му на живот, широко скроената му природа и неизменната пура в ръка.
Иван Тенев е роден е на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Приложна графика във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович", днес Национална художествена академия.
Първите му артистични прояви са в областта на изкуството. Още като студент публикува карикатури, участва в много международни изложби за карикатура и приложна графика и печели награди.
Именно като художник влиза в светските среди по времето на социализма, като прави обложките на плочите за популярните ни изпълнители по това време. През 1980 г. започва да пише текстове за песни. Работи с някои от най-известните български изпълнители на естрадата, както се нарича популярната музика по това време.
Така се запознава и с младата Кристина Димитрова, която става негова съпруга. Двамата имат син Димитър. Иван Тенев е неин мениджър и създател на дуета ѝ с Орлин Горанов. Една от най-известните техни песни е "Детски спомен".
"Агентът Тенев е от малкото обитатели на столичната "хайлайфна биосфера", който неизменно създаваше добро настроение на всички около себе си, и затова всички го харесваха. Освен професионален купонджия, Иван Тенев беше и автор на шлагерни текстове, които се помнят, и никога не отказваше помощ или услуга. През последните години той изпрати в отвъдното много от своите любими сътрапезници, и сега ги последва, за да си спретнат небесен купон, с най-добрите хитове на оркестър "Каручката", написа музикантът Евгени Димитров - Маестрото на "Фейсбук" страницата си.
Иван Тенев прави компанията си "Ивъ&Петровъ" с друг известен текстописец -Александър Петров. Съвместното им начинение води до създаването на бутикови текстове за популярни изпълнители, като поемат и PR кампаниите на музикалните проекти.
След промените през 1989 г. създава известната Агенция "Тенев", която става популярна със светските новини от света на шоу бизнеса и хайлайфа. Псевдонимът "Агент Тенев" е измислен от него самия. Приживе споделя с ирония, че е продължител на делото на баща си Стефан Тенев, който е водил светска рубрика преди 1944 г.
Като журналист Иван Тенев е отразявал значими световни събития, сред които Олимпиадите в Атланта, Сидни и Пекин, както и няколко Световни първенства по футбол. Това се дължеше на близостта му с бившия шеф на Българския олимпийски комитет Иван Славков, известен с прякора Батето.
Иван Тенев е имал срещи и с чужди знаменитости, сред които папа Йоан Павел Втори, Далай Лама, Чарлз Бронсън и Антонио Бандерас.
С усмивка споделяше, че е потомък на цар Самуил, поддържайки връзка със стари охридски фамилии.
Признанието за работата му е оценено с Голямата награда на фестивала "Бургас и морето" и Голямата награда за цялостно творчество на конкурса "Златен кестен" през 2013 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да, демонстрирате твърде ярко със свпя коментар, че глупоста не ходи по гората. Явно при вас поражанията са дълбоки и необратими. Съчувствие и съболезнования за вас!
Страхотна новина !!! Един дразнител на нервната система по-малко ... От кога чакам 89 годишното ЛилитУ да пукне ... а то продължава да ходи с минижуп и да не осъзнава, че е трябвало да спре още преди 50 години.