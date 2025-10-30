Напусна ни "вечният бохем" Иван Тенев

На 74 години почина Иван Тенев, известен като Агент Тенев, - светски журналист и обществестник. Тъжната вест съобщиха от Съюза на артистите в България.

Иван Тенев е многостранна личност - художник-карикатурист, текстописец, журналист и обществен деятел. Приятелите му го наричаха "вечния бохем" заради начина му на живот, широко скроената му природа и неизменната пура в ръка.

Иван Тенев е роден е на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Приложна графика във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович", днес Национална художествена академия.

Първите му артистични прояви са в областта на изкуството. Още като студент публикува карикатури, участва в много международни изложби за карикатура и приложна графика и печели награди.

Именно като художник влиза в светските среди по времето на социализма, като прави обложките на плочите за популярните ни изпълнители по това време. През 1980 г. започва да пише текстове за песни. Работи с някои от най-известните български изпълнители на естрадата, както се нарича популярната музика по това време.

Така се запознава и с младата Кристина Димитрова, която става негова съпруга. Двамата имат син Димитър. Иван Тенев е неин мениджър и създател на дуета ѝ с Орлин Горанов. Една от най-известните техни песни е "Детски спомен".

"Агентът Тенев е от малкото обитатели на столичната "хайлайфна биосфера", който неизменно създаваше добро настроение на всички около себе си, и затова всички го харесваха. Освен професионален купонджия, Иван Тенев беше и автор на шлагерни текстове, които се помнят, и никога не отказваше помощ или услуга. През последните години той изпрати в отвъдното много от своите любими сътрапезници, и сега ги последва, за да си спретнат небесен купон, с най-добрите хитове на оркестър "Каручката", написа музикантът Евгени Димитров - Маестрото на "Фейсбук" страницата си.

Иван Тенев прави компанията си "Ивъ&Петровъ" с друг известен текстописец -Александър Петров. Съвместното им начинение води до създаването на бутикови текстове за популярни изпълнители, като поемат и PR кампаниите на музикалните проекти.

След промените през 1989 г. създава известната Агенция "Тенев", която става популярна със светските новини от света на шоу бизнеса и хайлайфа. Псевдонимът "Агент Тенев" е измислен от него самия. Приживе споделя с ирония, че е продължител на делото на баща си Стефан Тенев, който е водил светска рубрика преди 1944 г.

Като журналист Иван Тенев е отразявал значими световни събития, сред които Олимпиадите в Атланта, Сидни и Пекин, както и няколко Световни първенства по футбол. Това се дължеше на близостта му с бившия шеф на Българския олимпийски комитет Иван Славков, известен с прякора Батето.

Иван Тенев е имал срещи и с чужди знаменитости, сред които папа Йоан Павел Втори, Далай Лама, Чарлз Бронсън и Антонио Бандерас.

С усмивка споделяше, че е потомък на цар Самуил, поддържайки връзка със стари охридски фамилии.

Признанието за работата му е оценено с Голямата награда на фестивала "Бургас и морето" и Голямата награда за цялостно творчество на конкурса "Златен кестен" през 2013 г.