Нароченият от Тръмп бивш шеф на ФБР не се призна за виновен

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми пледира невинен пред федерален съд във Вирджиния на обвиненията за даване на лъжливи показания и възпрепятстване на разследване на Конгреса, предаде Ройтерс.

Коми беше обвинен в края на септември и това става първият случай на съдебно преследване от страна на американското министерство на правосъдието срещу един от политическите опоненти на американския президент Доналд Тръмп.

Обвиненията на бившия шеф на ФБР бяха повдигнати от бившия личен адвокат на Тръмп - Линдзи Халиган, която наскоро беше назначена за прокурор на Източния съдебен окръг на щата Вирджиния. Тръмп уволни предшественика ѝ заради нежеланието му да преследва Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Бившият директор на ФБР е обвинен, че съзнателно е направил невярно изявление, когато по време на изслушване през 2020 г. е казал на републикански сенатор, че поддържа предишното си изявление, че не е упълномощавал никого да служи като анонимен източник в новинарски репортажи за разследвания на ФБР.

Според обвинителния акт Коми е упълномощил служител на ФБР да разкрие информация за федерално разследване. Конкретното разследване не се посочва, но се твърди, че то е свързано с Хилъри Клинтън, която се изправи срещу на Тръмп на президентските избори през 2016 г.

Делото срещу Коми идва на фона на заплахите на Тръмп да вкара в затвора политтическите си опоненти. В края на септември в социалната си мрежа "Trump Social" Тръмп призова главният прокурор Памела Бонди да предприеме действия срещу неговите хора, които възприема за свои врагове.

Американският президент посочи поименно бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото Тръмп нарече "Хлъзгав", и "Летиша", визирайки главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Тръмп заплашва да вкара в затвора политическите си съперници от началото на президентската си кампания през 2016 г., но делото срещу Коми е първият случай, в който администрацията му успява да предяви обвинение, предаде Ройтерс.

Тръмп и Коми са в изострени отношения още от началото на първия мандат на президента. Тръмп уволни тогавашния шеф на ФБР дни, след като Коми съобщи, че президентът е разследван за евентуалните връзки на предизборната му кампания с Русия, припомня BBC.

Впоследствие двамата често влизат в словесни сблъсъци. Процесът срещу Коми беше насрочен за началото на януари, а ако бъде осъден, е Заплашен е от 5 г. затвор.