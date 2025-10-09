Насред кризата с боклука: Прокуратурата викна на разпит столичен зам.-кмет и директора на завода за отпадъци

Прокуратурата реши да се намеси в разгара на кризата с отпадъци в София, като привика на разпит заместник-кмета Надежда Бобчева, която отговаря за чистотата, и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

Поканата двамата да отидат на разпит е изпратена в сряда, 9 октомври. По-рано същия ден кметът Васил Тарзиев обяви, че общината не може да се справи сама със системните проблеми с боклука и призова държавата да помогне - основно чрез работещи институции.

"Институционален натиск"

"В дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града - двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск", написа заместник-кметът по екология Надежда Бобчева рано тази сутрин на страницата си във "Фейсбук".

В Столична община са получили писмо от Софийска градска прокуратура. То е изпратено до кмета Васил Терзиев с искане да осигури явяването на разпит на зам.-кмета и на директора на завода за боклука. В него е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен, каза Бобчева.

Николай Савов бе извикан на разпит от 9 часа в четвъртък. След срещата си с разследващите той разказа, че привикването му е било заради сигнал от миналата година, който пък бил свързан с проверка на екоинспекцията (РИОСВ). За кризата с боклука изобщо не станало дума.

"Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година. Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници, няма какво да ни натискат. Работници на Столична община сме, вършим си работата и това е. Никой не се е обаждал да ме репликира", заяви Савов.

Бобчева трябва да се яви на разпит в петък, 10 октомври, в 9 часа.

Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село", където Столична община в момента прилага извънредна логистична схема, за да гарантира навременното извозване на отпадъците и поддържането на чистотата в градска среда.

Сигнали без резултат

През последните месеци Столичното предприятие за третиране на отпадъците беше подложено на множество проверки от различни държавни органи, включително по отношение на организацията на дейностите и процедурите за контрол върху подизпълнители.

Паралелно с това предприятието сигнализира компетентните институции, включително прокуратурата, за наличие на опасни болнични отпадъци, открити от негови служители в хода на ежедневната работа.

Въпреки подадените сигнали и предоставените доказателства, липсва реакция от страна на прокуратурата, докато сега - в момент на активна кризисна намеса - ръководителите на двете звена, от които зависи изпълнението на общинските функции, са призовани за разпит, който е поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип, посочват от Столична община.

"Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем", заяви Бобчева.

Тя допълни, че вярва в принципа на върховенството на закона и че отговорността пред гражданите изисква последователност, прозрачност и твърдост, особено когато срещу тях се прилагат форми на държавна репресия.

Държавата да си свърши работата

Повечето политически изказвания в Столичния общински съвет бяха в подкрепа на действията на кмета Васил Терзиев и срещу действията на държавните институции, в частност на прокуратурата. Подобни мнения изразиха общинарите от подкрепящата кмета група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) , от бившите коалиционни партньори от "Спаси София", от "Синя София", независимата Ваня Григорова, от групата на "Възраждане". От БСП и ГЕРБ към момента избягват да говорят пред медиите по темата.

В същото време Терзиев получи критики, че не се е вслушал в призивите да подсили по-рано общинския капацитет за чистене, както и да обяви по-рано обществената поръчка за тази дейност. Заради резултатите от нея се стигна до кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", а има и риск това да застигне и цяла София.

"Нека прокуратурата бързо разследва кой и защо е запалил камионите на една от фирмите, участвала в поръчката. Нека държавните и ситуации да помагат на града, а не да се опитват да пречат", призова председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров. Той припомни и информацията от сряда, че Столичната регионална здравна инспекция е издала предписание на общината да почисти боклук в районите "Люлин" и "Красно село". Нещо, което общината се опитва да направи с всички сили от неделя.

Той припомни, че до ситуацията се стигна, тъй като кметът Васил Терзиев отказа да се съгласи със скъпата оферта на единствения останал кандидат за чистенето на тази част от софия - консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки.

"Боклукът не може да се използва за натиск и шантаж. Благодарим на доброволците, на всички граждани. Един квартал се изчисти изцяло от граждани за два дни. На терен има все повече техника и хора. Ще използваме предизвикателството за по-задружен град, с по-малко отпадъци и повече справедливост", коментира и Цветелина Симеонова-Заркин от "Продължаваме промяната".

"Благодарим на доброволците. И гражданите, и общинските съветници ще подкрепим кмета в неравната битка с мафията… Прокуратурата с нелегитимния си шеф отново предобрия ситуацията. Когато е важно зам.-кметът по екологията и шефът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците да са концентрирани в решаването на кризата с боклука, те са привиквани на разпит. Да разследват запалените камиони, да разследват "Топлофикация", коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Той обаче призова кмета, който ден по-рано обяви, че София не може да се справи сама с боклука и има нужда от помощта на държавните институции, да каже от какво има нужда, а държавата да вземе да помогне.

"Когато Бойко Борисов, Д-държавници, президенти и други си мерят кризите с кмета, това помага само да си чешат егото, но не и да се решат проблемите. Столичната община ако иска помощ, да каже какво иска. А държавата да вземе да помогне наистина", каза още Бонев. И призова кметът Терзиев скоро да представи на общинския съвет план за справянето с боклучената криза, която скоро може да застигне почти цяла София. Той критикува общинската администрация, че не е подсилила общинския капацитет за чистене по-рано, както и че се е забавила с обявяването на обществената поръчка за чистене, която е напът да завърши неуспешно и да постави под риск осигуряването на чистенето в почти цяла София.

"Следват и други кризи - "Топлофикация" и градския транспорт", предупреди Бонев.

Вили Лилков от "Синя София" обяви, че формацията подкрепя усилията на кмета при решаването на кризата в "Люлин" и "Красно село", но също призова бързо да се внесе план за действие за задаващите се проблеми в останалите райони.

"За две години стигнахме до извода, че без директен сблъсък с мафията нещата няма как да станат. В последните две години имахме плахи действия. Не се инвестираше в общинското предприятие, за да не разстроим Вълка. Той се разяри. Имаме си вече и Таки. Вината е на мафията, отговорността е на кмета", коментира Диан Николов от "Възраждане".