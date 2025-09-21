 Прескочи към основното съдържание
НАТО вдигна по тревога германски изтребители заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Сн. БГНЕС, архив
НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя "Юрофайтър" в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщи ДПА.
 
Самолетът, който първоначално не можеше да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили.
 

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.
 
Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната.
 
Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА, цитирана от БТА.

  1. Jordan M.
    #10
    Отговор на коментар #3

    Мишок, вместо да висиш в руските сайтове, свърши нещо полезно!

  2. Кочо
    #9

    Сваляне му е майката. Както Ердоган ги отучи - руски самолети да правят завои на турска територия преди 10 години.

  3. Bлaдo
    #8

    гномът путч0 преговаря за мир ... :-))))))))

  4. ПyтлЭр Xyйло
    #7

    Що не е свален? Това е единственият начин блатните павиани да се научат да спазват някакви норми или поне да не летят с изключени транспондери.

  5. Бугараш
    #6

    Неадекватния, склерозен дядо Путлер яко си играе с огъня! Седнал е на буре с барут и си играе с крибрит, без да осъзнава последствията! Достатъчен е един малък инцидент и войната ни е в кърпа вързана! Путлер трябва да бъде спрян... не за наше добро, а за доброто на Русия, понеже отварянето на втори фронт със САЩ, Германия, Франция и Великобритания не е добре за Русия! Трета година Украйна не могат да победят, неадекватните руснаци тръгнали и с НАТО да воюват

  6. nsnikolov77
    #5

    Докато не се случи рашистки ламарини да завалят от небето , няма да миряса Мордор.

  7. Шерлок Холмс
    #4
    Отговор на коментар #3

    Това какво общо има с разузнавателния самолет бе тиква? Или като няма опорна за конкретен случай се налага да пишеш за каквото и да било, само да изтъкнеш "загниващия запад"?

  8. т€еритория на Мики Маус
    #3

    „Не ни е нужна такава полиция!“ В Холандия протестите срещу политиката на отворени врати ескалираха в пълномащабни сблъсъци с полицията. Протестиращите отказаха да напуснат мястото на събитието, скандираха, че „не им е нужна такава полиция“ и поискаха правоохранителните органи „да следят мигрантите извън страната“. В резултат на сблъсъците демонстранти преобърнаха полицейски коли и ги подпалиха. Направен е и опит за подпалване на офиса на партията „Демократи 66“ (либерално-центристка политическа сила, застъпваща се за масова имиграция на мигранти). Протестите избухнаха, след като момиче беше изнасилено отново от семейни двойки.

  9. БГаньо
    #2
    Отговор на коментар #1

    В руския мир няма "Не искам!" Или искаш доброволно или ще те принудят да поискаш!

  10. Капитан Йосарян
    #1

    Засилил се да разузнава из Европа монголоидния ватутник , но го нама майсторът! Никой в Европа не иска да живей по руслямски и по мизернишки!

