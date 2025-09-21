Ключови думи
Мишок, вместо да висиш в руските сайтове, свърши нещо полезно!
Сваляне му е майката. Както Ердоган ги отучи - руски самолети да правят завои на турска територия преди 10 години.
гномът путч0 преговаря за мир ... :-))))))))
Що не е свален? Това е единственият начин блатните павиани да се научат да спазват някакви норми или поне да не летят с изключени транспондери.
Неадекватния, склерозен дядо Путлер яко си играе с огъня! Седнал е на буре с барут и си играе с крибрит, без да осъзнава последствията! Достатъчен е един малък инцидент и войната ни е в кърпа вързана! Путлер трябва да бъде спрян... не за наше добро, а за доброто на Русия, понеже отварянето на втори фронт със САЩ, Германия, Франция и Великобритания не е добре за Русия! Трета година Украйна не могат да победят, неадекватните руснаци тръгнали и с НАТО да воюват
Докато не се случи рашистки ламарини да завалят от небето , няма да миряса Мордор.
Това какво общо има с разузнавателния самолет бе тиква? Или като няма опорна за конкретен случай се налага да пишеш за каквото и да било, само да изтъкнеш "загниващия запад"?
„Не ни е нужна такава полиция!“ В Холандия протестите срещу политиката на отворени врати ескалираха в пълномащабни сблъсъци с полицията. Протестиращите отказаха да напуснат мястото на събитието, скандираха, че „не им е нужна такава полиция“ и поискаха правоохранителните органи „да следят мигрантите извън страната“. В резултат на сблъсъците демонстранти преобърнаха полицейски коли и ги подпалиха. Направен е и опит за подпалване на офиса на партията „Демократи 66“ (либерално-центристка политическа сила, застъпваща се за масова имиграция на мигранти). Протестите избухнаха, след като момиче беше изнасилено отново от семейни двойки.
В руския мир няма "Не искам!" Или искаш доброволно или ще те принудят да поискаш!
Засилил се да разузнава из Европа монголоидния ватутник , но го нама майсторът! Никой в Европа не иска да живей по руслямски и по мизернишки!