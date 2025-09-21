НАТО вдигна по тревога германски изтребители заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя "Юрофайтър" в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщи ДПА.

Самолетът, който първоначално не можеше да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили.

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната.

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА, цитирана от БТА.