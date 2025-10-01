Национален тест по математика в 6. клас изненада родители и ученици

Изобщо не бях информирана, хубаво, че ми звънна класната миналата седмица. Дъщеря ми никога не е решавала задачи на компютър. Трябваше да решат 1-2 теста, за да свикнат. Това каза пред Mediapool майка на шестокласничка по повод предстоящото национално изследване, което ще проверява знанията на учениците по математика.

Дигиталния тест на Министерството на образованието и науката (МОН) на 3 октомври ще решават всички шестокласници в страната и ще обхваща учебния материал по предмета от предходната година. Родители са изненадани и твърдят, че информацията за участието на децата им в изследването е дошла късно и не всички ученици са подготвени за формата, в който ще се проведе то.

От МОН обясниха, че има причина изпитването да се организира в 6. клас - малко след прехода на децата от начален (1. до 4. клас) към прогимназиален (5. до 7. клас) етап, когато учениците се срещат с нови учители и ново учебно съдържание, а понякога изцяло сменят училището и средата си.

"Целта е да се проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или на други фактори", уточниха от МОН пред Mediapool.

Откога е ясно?

От ведомството твърдят, че в началото на учебната година през регионалните управления на образованието са разпратили конкретни насоки за организацията и провеждането на теста. Според МОН още в края на месец август е събрана информация за техническата обезпеченост на училищата, тъй като шестокласниците ще решават задачите на компютри.

12-годишната Ванеса, която в петък ще показва знанията си по математика, обясни пред Mediapool, че учителката по математика е дала на класа ѝ да решава примерен тест на компютрите, които децата използват по предмета "Компютърно моделиране". Ученичката вече знае как да посочва верните отговори на задачите, а и ще разполага с лист и химикал, за да направи изчисленията.

"Миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците и екипите, работещи в образователните институции, имат необходимия опит и капацитет да се справят", твърдят от просветното ведомство.

Организацията

От Министерството на образованието обясняват, че часовете на провеждането на теста са избрани така, че да са между първата и втората смяна в училищата на двусменен режим на обучение или след часовете в учебните заведения, в които има само една смяна. Вероятно това означава, че изпитването ще се прави по обяд. Идеята е да се избегне излишно натоварване за учениците, учителите и родителите.

В по-малките училища, където всички шестокласници могат да се включат едновременно, изследването ще се проведе в една сесия, а в тези, в които компютрите не стигат за всички – в две.

Входното изследване ще бъде изцяло онлайн. Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърден от учителя-наблюдател.

По тази линия обаче, както става ясно, е необходима допълнителна организация от страна на учителите. Майката на Ванеса например е забравила каква е паролата за профила на шестокласничката в работната платформа Microsoft Forms, защото никога не се е налагало да я използва.

"Класната помогна. Направи го от името на детето и получих на телефона си съобщение с новия ключ за достъп", разказва майката Христина.

А, оценки?

Националното изследване по математика за шестокласниците ще съдържа 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост и ще обхваща материала от 5. клас (като входните нива, които училищата традиционно организират сами - б. ред.).

От МОН обясняват, че националното изследване не е класически изпит и не е предназначено да замести входните нива, които всяко училище организира само. "Въпреки това резултатите от него могат да бъдат използвани като резултати от входно равнище по преценка на педагогическия екип", обясниха от министерството.

Допълнително, по желание на ученика и на учителя, получената оценка може да бъде вписана като текуща.

Шестокласничката Ванеса към момента не знае какво решение е взело нейното училище - дали тази оценка ще бъде вписана изобщо и дали тестът означава, че няма да се прави друго входно ниво по математика.

За какво ще използва МОН резултатите?

От ведомството изтъкват, че резултатите от този вид изследвания се използват като инструмент за подкрепа:

"Да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки".

Планът е на база на представянето на 6-класниците да се открият затрудненията и пропуските, над които ученици и учителите да работят приоритетно и по-активно.

"От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците на училищно и регионално ниво и за промяна в учебните програми", обясняват от МОН.

В пследно време ведомството полага усилия да навакса пропуските, които проличаха при последното международно изследване PISA, което показа системен проблем в прогимназиалното и гимназиалното образование у нас. Резултатите на българските деветокласници по математика показаха, че половината от тях са функционално неграмотни. Така България се озова на първо място по изоставане по математика сред страните в Европейския съюз в доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Събраните данни от теста на 3 октомври ще бъдат използвани за разработването на "концептуални и методически решения, насочени към повишаване ефективността на обучението по математика".