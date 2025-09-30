Националите по волейбол вече са в София, предстои шампионска обиколка

Националният отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на световното първенство, се прибра в България. Предстои и специално събитие на столичния площад "Св. Александър Невски", което ще започне в 17:30 часа.
На летище "Васил Левски" отборът беше посрещнат с червен килим и гвардейска рота. Те пристигнаха с правителствения самолет, който ги взе от Истанбул.
Националите получиха по една бяла роза и по един венец, както и чек с премия на стойност 520 000 лева от спортното министерство.
Очаква се довечера да има и парад с открит автобус, на който ще са волейболистите. Шествието ще тръгвефот площад "Независимост" и ще завърши на площад "Александър Невски".
Организаторите призовават решилите да идат на площада да не носят със себе си алкохол, оръжия и пиротехника.
В зоната около площад "Св. Александър Невски" няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада.
Заради събитието по посрещането на националния ни отбор по волейбол са въведени промени в организацията на движение.
Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в зоната около пл. "Св. Александър Невски" се забраняват от 03.00 ч. тази нощ до 20.00 часа довечера. По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада с открития автобус.
Започвам да съжалявам момчетата! Играха със сърце , но тази изкуствена еуфория започва да прилича на бутафория! Както пишеше Радой Ралин " Г(ъ)зът си с рози накичи, на-сраното да не личи"
Съгласен съм вас. Смотана историйка. Тарторите ни са сополанковци.
Лелеее... това в дясно на снимката Любо Ганев ли е ??? Какво става с него, защо така е напрасял - професионален спортист да се занемари така.
Всичко Мара втасала, та церемонии ще прави.Могат ли някакви волейболисти, та били те и световни вицешампиони, да измъкнат държавата ни от ужасяващото блато, в което е затънала?Взе да ми идва в повече тая помпозност и бутафорност, с която се помпат по изкуствен и фалшив начин липсващите ни поводи за национална гордост.Народ, който има за национален празник ден, свързан с друга държава и национален храм на името на чужденец, изобщо народ ли е?