Националите по волейбол вече са в София, предстои шампионска обиколка

Националният отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на световното първенство, се прибра в България. Предстои и специално събитие на столичния площад "Св. Александър Невски", което ще започне в 17:30 часа.

На летище "Васил Левски" отборът беше посрещнат с червен килим и гвардейска рота. Те пристигнаха с правителствения самолет, който ги взе от Истанбул.

Националите получиха по една бяла роза и по един венец, както и чек с премия на стойност 520 000 лева от спортното министерство.

Очаква се довечера да има и парад с открит автобус, на който ще са волейболистите. Шествието ще тръгвефот площад "Независимост" и ще завърши на площад "Александър Невски".

Организаторите призовават решилите да идат на площада да не носят със себе си алкохол, оръжия и пиротехника.

В зоната около площад "Св. Александър Невски" няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада.

Заради събитието по посрещането на националния ни отбор по волейбол са въведени промени в организацията на движение.

Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в зоната около пл. "Св. Александър Невски" се забраняват от 03.00 ч. тази нощ до 20.00 часа довечера. По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада с открития автобус.