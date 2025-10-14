Националната галерия открива изложба на Кристо и Жан-Клод

Националната галерия за първи път досега ще покаже изложба на прословутата двойка Кристо и Жан-Клод, с която отбелязва 90 години от рождението на двамата творци. Експозицията е озаглавена "Christo and Jeanne-Claude. Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95" ( Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971-95“) и ще може да бъде видяна от посетителите на "Квадрат 500" от 4 ноември до 22 март 2026 г.
В рамките на изложбата, курирана от Гергана Михова, пред публиката ще бъде показана първата за музейната колекция придобивка на знаковото произведение на Кристо - "Опакованият Райхстаг", както и други оригинални колажи.
Сн: André Grossmann; © 1986 Christo and Jeanne-Claude Foundation
Архивните видео материали, снимки и документи от опаковането на Райхстага са своеобразен исторически разказ на този проект, посочват от Националната галерия. С тази изложба галерията ще отбележи и други две знакови годишнини от проектите на двамата творци - 30 години от "Опакованият Райхстаг" в Берлин и 40 години от "Опакованият Пон Ньоф" в Париж.
Годишните вече бяха отбелязани със специални събития в двете европейски столици, а кметът на Париж преименува площада около моста "Пон Нюоф" на Кристо и Жан-Клод.
Опаковането на Райхстага остава може би най-знаменитият проект на творческия тандем. Осъществяването му отнема 24 години, а през това време двамата реализират още 8 проекта: "Портите" в Сентръл Парк, Ню Йорк Сити, (1979-2005); "Чадърите" в Япония и САЩ (1984-1991); "Опакованият Пон Ньоф" в Париж (1975-1985);"Обградените острови" в залива Бискейн, Маями, Флорида (1980- 1983); "Опаковани алеи" в Мемориалния парк "Джейкъб Луус", Канзас Сити, Мисури (1977- 1978) "Бягаща ограда" в окръзите Сонома и Марин, Калифорния (1972-1976); "Океански бряг" в Нюпорт, Роуд Айлънд (1974); "Стената - Опакованата римска стена" във Виа Венето и Вила Боргезе, Рим, Италия (1973-1974) и "Завеса в долината" в Райфъл, Колорадо (1970-1972). Всички те ще бъдат показани в рамките на изложбата в София.
Сн. Wolfgang Volz, © 1995 Christo and Jeanne-Claude Foundation
Христо Владимиров Явашев и Жан-Клод Дена де Гийебон са родени на една и съща дата – 13 юни 1935 г. Той в Габрово, а тя в Казабланка, Мароко. По време на комунистическия режим Христо следва в Националната художествена академия в София между 1952 и 1956 г., когато напуска България. Бягството му на Запад го отвежда в Прага и Виена, преди да се установи в Женева. През 1958 г. се премества в Париж, където среща и се жени за Жан-Клод. Освен негова съпруга тя става и партньорка в създаването на монументални пространствени произведения на изкуството. Жан-Клод умира на 18 ноември 2009 г., Кристо си отива от този свят на на 31 май 2020 г. в дома си в Ню Йорк, където живее в продължение на 56 години.
Последните три проекта на Кристо са реализирани след смъртта на Жан-Клод. Това са: "Плаващите кейове" в езерото Изео в Италия (2014–2016), "Лондонската мастаба" в езерото Серпентайн в Лондон (2016–2018) и "Опакованата Триумфална арка" в Париж (1961–2021).
Изложбата в Националната галерия се осъществява съвместно с фондация "Кристо и Жан-Клод", а партньори са Френският институт в България и Гьоте институт България.
