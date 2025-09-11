Нация на ръба: Експерти предупреждават за "порочна спирала" на политическо насилие в САЩ

Убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк бележи повратна точка в политическото насилие в САЩ, което според някои експерти ще разпали и без това разединената страна и ще предизвика още повече безредици.

"Това събитие е ужасяващо, тревожно, но не непременно изненадващо“, каза Майк Дженсън, изследовател в Университета на Мериленд, който проследява случаи на подобно насилие, проучвайки за целта база данни за тероризма от 1970 г.

През първите шест месеца на годината в САЩ са регистрирани около 150 нападения с политически мотиви - почти два пъти повече от същия период на миналата година, каза Дженсън. "Мисля, че в момента се намираме в много, много опасна ситуация, която лесно може да ескалира в по-широко разпространени граждански безредици, ако не я овладеем", каза Дженсън. "Това определено може да послужи като възпламенител, който да вдъхнови още повече подобни действия", допълва той.

Експертите по вътрешен тероризъм посочват съвкупност от фактори за увеличаването на насилието в САЩ, а именно икономическата несигурност, тревогата от променящата се расова и етническа демография и все по-провокативният тон на политическия дебат.

Традиционните идеологически различия, които някога бяха фокусирани върху политически разногласия, се превърнаха в по-дълбока, по-лична вражда. Този гняв се усилва от комбинацията от социални медии, конспиративни теории и лични недоволства.

Ройтерс миналата година идентифицира най-малко 300 случая на политическо насилие в САЩ в периода 6 януари 2021 г., когато беше атаката срещу Капитолия, и президентските избори през 2024 г., което бележи най-значителния и продължителен скок в такова насилие от 70-те години насам.

"Екстремното политическо насилие все повече се превръща в норма в нашата страна, а стрелбата по Чарли Кърк е показателна за един много по-голям и по-разпространен проблем: актовете на насилие стават все по-чести, дори без ясна идеология или мотив", каза Джон Луис, научен сътрудник в Програмата за екстремизъм в Университета "Джордж Вашингтон".

"Наистина има опасения как ще изглеждат последствията от нещо подобно", допълва той.

Други експерти, които проучват случаите на политическото насилие, са на същото мнение. "Хората са склонни да не се ангажират с насилие първи, но са много по-склонни да се ангажират с насилие като отмъщение", каза Лиляна Мейсън, професор по политически науки в Университета "Джонс Хопкинс".

"Никой не иска да бъде този, който първи започва, но много хора искат да могат да го завършат," казва с по-прости думи тя.

Кърк, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп и основател на консервативната студентска група "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), говореше пред около 3000 души, събрали се на открито в Университета на Юта, когато се чу изстрел, който го повали на земята, а присъстващите побягнаха в паника.

31-годишният Кирк беше пионер в консервативното движение и използваше силата на социалните медии, за да привлече милиони млади американци към поддръжниците на Тръмп.

"Никой не разбираше и не познаваше сърцето на младежта в Съединените щати по-добре от Чарли", заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи, с която обяви смъртта на Кърк.

Председателят на Камарата на представителите републиканецът Майк Джонсън заяви пред Cи Ен Ен, че има огромен брой от законодатели призовават за по-голяма сигурност след убийството на Кърк.

"Порочна спирала"

Самият Тръмп беше обект на два опита за убийство през миналата година. В единия случай стрелецът беше убит от властите секунди след като стреля. В другия случай беше арестуван мъж, който носеше пушка с оптичен мерник близо до голф клуб в Палм Бийч, където Тръмп играеше. Процесът срещу него започна тази седмица.

В допълнение към тях, две скорошни атаки, извършени от десни конспиративни теоретици тази година разтърсиха законодателите и държавните служители в цялата страна. През юни християнски националист уби висша законодателка от Демократическата партия и нейния съпруг в Минесота и рани втори демократ. През август въоръжен мъж, обсебен от конспиративни теории за КОВИД-19, откри стрелба в централата на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в Атланта, убивайки полицейски служител.

От януари насам най-малко 21 души са били убити при инциденти на политическо насилие, 14 от тях при атака в Ню Орлиънс от джихадист, който се обяви за лоялен към групировката "Ислямска държава" в ранните часове на Нова година.

През май пропалестински активист уби двама служители на израелското посолство във Вашингтон и след ареста си казал на полицията: "Направих го за Газа", според съдебни документи.

През юли група от най-малко 11 въоръжени лица в черни военни униформи нападна център за задържане на имигранти в Тексас, съобщи министерството на правосъдието. Групата запали фойерверки, написа със спрей "предател" и "ICE Pig (свине от Имиграционната и митническа служба -бел. ред.) върху превозни средства. После членове на групата простреляха в шията полицай, който се отзова на сигнала за вандалската проява и откриха огън с автомат по охранителите на центъра, съобщи ФБР.

Откакто се върна на поста си, Тръмп намали усилията за борба с вътрешния екстремизъм, пренасочвайки ресурси към изпълнението на имиграционните закони и посочвайки южната граница като най-голяма заплаха за сигурността.

Дженсън, изследовател от Университета на Мериленд, който проследява насилието за целите на анализите на Националния консорциум за изучаване на тероризма и реакциите към тероризма, заяви, че бъдещето изглежда мрачно.

"Това е администрация, която, независимо дали сте съгласни с нея или не, е направила дълбоки промени в тази страна през осемте месеца, откакто е на власт", каза той. "Някои хора я обичат, други я мразят. Тези, които я мразят, започват да действат. Хората, които я обичат, започват да действат срещу хората, които я мразят и се получава един порочна спирала, която може да ни доведе до нещо наистина много, много лошо."

По БТА