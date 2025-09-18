Научната литература е втората най-издавана в България, но и с най-малък тираж

161 броя е средният тираж на една научна книга, издадена в България през 2024 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Научната литература е вторият най-издаван жанр с 2256 заглавия, като тиражът е 364 хиляди.

През изминалата година в страната са издадени 8891 книги с общ тираж 5 297 385 броя, показват данните на НСИ. От тях 7640 са нови издания с 3 141 000 тираж. Средният тираж на една книга е 596 броя.

Най-издавана е художествената литература за възрастни – 3024 книги с тираж 1 464 000 броя или средно 484 броя на книга. На второ място е научната литература. Трета в списъка е популярната литература с 1800 заглавия и 875 хиляди тираж. Учебниците и учебната литература са 1379 заглавия с тираж от 2 362 000 или средно 1712 броя на учебник. Литературата за деца и юноши се нарежда на пето място с 1331 заглавия с 1 100 000 тираж.

През 2024 г. в страната са издадени и 1252 брошури с тираж 1 009 001 броя. От всички издания 7545 книги и брошури са публикувани на оригиналния си език (включително български), а преводните заглавия са 2598.

Над половината от тях са преведени от английски език (51.3%), последвани от преводите от френски - 10.2%, руски - 6.9%, и немски език - 6.1%.

Най-много книги са издадени в София – 6015 от общо 8891. На второ място е Пловдив с 806 заглавия. Най-малко книги са издадени във Видин – 2, Монтана и Кърджали – по 3.

Въпреки големия брой издадени книги, последните проучвания показват, че близо половината от българите не са прочели нито една книга през последната година. Според данните на изследването "Достъп до култура" през 2024 г. 43.6% от българите не са прочели нито една книга, а средният брой прочетени заглавия е 8.5.

Данните от 16-годишно изследване на четенето в България пък сочат, че през 2021 г. 38% от българите не са прочели нито една книга, а публикациите в социалните мрежи са най-разпространеното четиво.

През 2024 г. са издадени и 178 вестника с годишен тираж 95 623 хил. От тях ежедневници са 27, а седмичните издания - 74. Броят на издадените вестници обаче продължава да намалява. През 2023 г. изданията са били 180, а през 2018 г. - 239. През 2024 г. най-голям брой вестници са издавани в столицата - 77 заглавия или 43.3% от всички издавани в страната.