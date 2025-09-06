Навръх Съединението: Президентът видя чуждопоклонничество, дерибеи и политически брокери

По време на речта си по случай 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия държавният глава Румен Радев заяви, че "140 години по-късно българите отново се жалват от дерибеите", а в обществото има "политически брокери, готови да похарчат българското бъдеще, за да си купят чужда благословия".

"140 ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи границите начертани от Великите сили на Берлинския конгрес. Граници против волята на нашия народ, защото по волята на Великите сили повече от 1 млн. Българи, едва вкусили от свободата след руската победа над османската империя, бяха върнати отново под властта на султана" каза Радев от площад "Свобода" в Пловдив, където е кулминацията от честванията на годишнината от Съединението.

"Дейците на Съединението поправиха тази историческа несправедливост. Възродена България показа на цяла Европа как цивилизовано, без насилие, движен от високите си идеали, нашият народ открито заявява своя суверенитет и своята идентичност. Съединението е триумф на народната воля над цинизма на Великите сили. Победа на дръзките над конформистите, защото и тогава е имало немалко чуждопоклонници, келепирджии и сеирджии, примирени с берлинския диктат, но влакът на историята ги подмина. Днес същият този влак ускорява своя ход”, продължи държавният глава.

По думите му 140 години след Съединението българите отново се жалват от дерибеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние.

"Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат сувернитета, хазната и нашата идентичност. Всичко онова, за което се бориха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов, всички подвижници на Съединението”, продължи Радев, който се обърна към множеството на площада и попита дали ще оставят “България на дерибеите”.

""Не" е единственият възможен отговор. Ние няма да я оставим и да позволим да се търгува със съдбите ни. Аз вярвам, че обединени ще надмогнем днешните недъзи и ще строим България от заветите на нашите предци - свободна, демократична, просперираща България. Вярвам, че ще надмогнем днешните деления, които ни правят уязвими отвън. Тези разломи са опасни за държавата. Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали за унизителното ни разбиране, че нищо не зависи от нас и съдбата ни се решава някъде другаде. Ще излезем от комфорта на малодушието. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", завърши речта си държавния глава.

В началото по протокол той поздрави всички присъстващи политически, духовни и дипломатически фигури, както и българските граждани.

На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.



Сн. БГНЕС

Политически честитки

През целия ден политическите партии и нейните фигури честитиха празника чрез изявления и публикации в социалните мрежи.

"Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, заяви премиерът Росен Желязков в поздравление към гражданите публикувано във Facebook страницата на правителството.

“Заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно. Традиционно в деня на Съединението се казва, че само обединени можем да постигнем националните си цели, но има и други послания, които могат да бъдат прочетени от дистанцията на времето. А именно, че българският национален интерес понякога надделява над международната конюнктура, така както е било при нарушаване на Берлинския договор, когато се обединяват Княжество България с Източна Румелия”, каза председателят на парламента Наталия Киселова.

“Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие, написа във Facebook вицепрезидентът Илияна Йотова.

“България отбелязва днес народно, велико събитие, увенчано с успех, каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави празничната света литургия в храм “Св. Николай Мирликийски“ в брезнишкото село Ребро.

“Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще”, гласеше посланието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост”, написаха от “Продължаваме промяната”.

“Шести септември е дата, на която много сили в България и в чужбина искат да ни разделят, но ние, българите трябва да покажем отпор и да бъдем сигурни, че сме най-силни, когато сме заедно”, каза пред журналисти съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

По думите на санкционирания за значима корупция от Великобритания и САЩ Делян Пеевски “Съединението е новото начало за българската държава”.

“Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново”, казва Пеевски.

“Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко. "Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа лидерът на проруската “Възраждане” Костадин Костадинов.

Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко, написа лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Обръщения имаше и от останалите политически сили, министрите в правителството на Желязков и редица кметове.

Посолствата поздравиха България за празника, Руското обаче - не

Всички държави от Европейския съюз и редица други страни поздравиха България за празника с публикации на официалните страници на техните посолства в страната. Сред тях обаче не беше посолството на Руската федерация, за която България е вражеска държава.

Тържества и церемонии из цялата страна

През целия ден местата, свързани със събитията от 6 септември 1885 година бяха специален обект за преклонение и почит. Много хора поднесоха венци и цветя пред паметника. Оживен и празничен градът посрещна и изявени спортисти, музиканти, общественици, а също така и много семейства, дошли да видят къде и как е станало възможно Съединението.



Кадри от церемонията в София, Сн. БГНЕС

Церемонии освен в Пловдив имаше в столицата, Бургас, Варна Благоевград, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Съединение, Сливен и много други градове.

Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението беше в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ започна тържествена заря-проверка. В нея участваха представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.