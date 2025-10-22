НДК и болници получават 53 млн. лв. за сметка на санирането

Правителството изпрати второто си предложение за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за одобрение на Европейската комисия. Целта е да бъдат усвоени всичките около 5.6 млрд. евро до края на 2026 г.

Две са съществените промени. Едната е свързана с пренасочване на 53 млн. лв. от санирането на жилищата с 20% самоучастие на гражданите към 7 държавни болници (33 млн. лв.) и модернизиране на инфраструктурата на Националния дворец на културата (НДК) в София и Фестивалния и културен център (ФКЦ) във Варна (20 млн. лв.).

Другата промяна е свързана с пренасочване на 8.6 млн. лв. спестени от обученията по цифрови умения към Агенцията по заетостта (4 млн. лв.) и за закупуване на помощни средства за хората с увреждания (4.6 млн. лв.).

Промените в ПВУ се правят по инициатива на Европейската комисия, която даде възможност на държавите членки да направят реалистична оценка на напредъка и да заменят мерките, които са в риск от неизпълнение до 31 август 2026 г., с нови изпълними. По този начин ще се предотврати загубата на ресурси и ще се насочат усилията към мерки с принос към зелената, цифровата и социалната трансформация, се казва в съобщение на правителствената информационна служба.

Промените целят опростяване и подобряване на структурата и съдържанието на плановете. По този начин се намалява административната тежест, защото отпадат много междинни цели. България предлага отпадането на 33 етапа и цели и са ревизирани 36 реформи и 45 инвестиции.

Очакванията са държавите членки, съвместно с ЕК, да финализират измененията на своите планове през ноември и те да бъдат одобрени от Съвета на ЕС до края на 2025 г., е посочено в съобщението на Министерския съвет.

Рисковите инвестиции

Две са рисковите инвестиции, които няма да могат да бъдат изпълнени до края на август 2026 г., смята българското правителство. Едната е свързана със санирането на частни жилищни сгради с 20% самоучастие на гражданите, а другата - с изграждането на хеликоптерната площадка в Пловдив, става ясно от публикуването решение на Министерския съвет.

Правителството предлага вместо първоначално предвидените 272.9 млн. евро за втория етап за саниране на частни жилища с 20% самоучастие сега да бъдат прехвърлени 256 млн. евро на държавната Българска банка за развитие (ББР). Официални причини за това не се посочват.

По втората фаза с 20% самоучастие на собствениците беше одобрено финансирането на 282 сгради за 138 млн. лв. с пари по ПВУ, което е значително по-малко от предвидения сега ресурс от 256 млн. евро. По данни на системата за еврофондовете ИСУН 2020 договори са подписани за 277 блока на обща стойност 135 млн. лв. до момента.

До 30 юни 2025 г. от сградите с подписани договори бяха събрани парите от 20% самоучастие, които въпреки обявеното от правителството 100% безплатно саниране все още не са върнати на собствениците. За да платят средствата, които средно са около 10 000 лв. на апартамент, някои от домакинствата теглиха заеми, по които сега плащат лихви. Въпреки че има общини, които са готови с проектите - имат сключени договори с изпълнителите, обновяването на сградите не започва. Неофициално се твърди, че причината за това е непревеждането на пари на изпълнителите.

В Кюстендил например са завършени 2 жилищни блока по първия етап на програмата за саниране, минала е и приемателна комисия, но се бави финансирането от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. "Пуснали сме фактурата на 25 септември, но нямаме нито 1 лв. по окончателното плащане. Всичко е прието без забележки, хората си живеят", каза инж. Атанас Кирилов, собственик на строителна компания пред БНР.

Другият рисков проект е за медицинските хеликоптери и невъзможността за изграждането на хеликоптерната площадка в Пловдив заради провала на обществената поръчка за избор на изпълнител. По нея е имало петима кандидати, като до отварянето на ценовите оферти са допуснати четрима. Вторият класиран обаче е оспорил поръчката пред съда, който е потвърдил избора на изпълнителите. До подписване на договор не се стига след като и първият, и вторият класиран участник отказват. Мотивът и на двамата е един и същ - липса на икономически интерес. Министерството на здравеопазването няма право да покани третия и четвъртия класирани участници, съгласно Закона за обществените поръчки. Това е причината процедурата да бъде прекратена и обявена отново, което поставя под риск изпълнението на проекта в цялост, е посочено в публикувания документ.

Правителството обещава да изгради оперативната база в Пловдив за въздушните линейки с пари от държавния бюджет, а освободените средства по ПВУ в размер на 1.5 млн. лв. се пренасочват по други проекти. С парите по ПВУ бяха купени 6 хеликоптера, като 4 от тях вече пристигнаха в България.

Нов проект - НДК и ФКЦ във Варна 20 млн. лв

От освободените около 54 млн. лв. в модернизиране на НДК в София и на Фестивалния и културен център във Варна ще бъдат инвестирани 20 млн. лв. с изграждане на интегрирана информационна система. Това е изцяло нов проект, който се включва в ПВУ.

По него е заложено модернизиране на мрежовата инфраструктура и нейната защита, изграждане на интегрирана система от външни и вътрешни LED дисплеи и тяхното управление, както и внедряване на цялостно софтуерно решение за дигитализация на бизнес процесите, включително уеб сайт, мобилно приложение, платформа за продажба на билети, ERP система и система за управление на бизнес процесите, е посочено в документите. В момента НДК има собствен уеб сайт, както и билетен център.

С инвестицията от 20 млн. лв. "ще се подобри посетителското изживяване, комуникацията и взаимодействието с потребителите и ще се повиши значително ефективността на управлението и анализа на данните спомагащи за ефективното планиране на събития", са аргументите за новата инвестиция.

Останалите 33 млн. лв. ще бъдат насочени към допълнителни ремонтни дейности в 7 държавни болници, които са оборудвани по ПВУ с нови технологии за педиатричната грижа и лечения на онкозаболявания. Парите ще отидат за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София, УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" в София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" в София, МБАЛ "Национална кардиологична болница" в София, "КОЦ-Русе" и УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Още 8.6 млн. лв. са спестени от обученията за придобиване на цифрови умения. Целият проект беше на стойност 227 млн. лв., но в резултат на проведените обществени поръчки по него ще бъдат разплатени 218.4 млн. лв., става ясно от публикуваните документи.

Около 4.6 млн. лв. от тях ще отидат за предоставяне на допълнителни технологични средства за хора с увреждания. Бюджетът по тази програма е близо 20 млн. лв. и е изчерпан напълно, а в същото време има лист на чакащите.

Останалите - около 4 млн. лв. са за дигитализиране на услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта. Заложено е създаването на дигитална платформа, която да съпоставя профилите на търсещите работа с обучения и/или свободни работни места.

Дигитално приложение ще предлага списък с обучения и свободни работни места по професии и региони. Ще бъде разработен и софтуер за обработка на резултатите от проучвания на пазара на труда. Предвидено е още да се разработят дигитални услуги, свързани със субсидии за заетост, обучения и процедури по регистрация на търсещи работа.