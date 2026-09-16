Не е изключено вдигане на удръжките от "Гражданската отговорност" заради "ДаллБогг"

Засега не е ясно дали догодина ще се наложи вдигане на задължителните вноски на застрахователите на база всяка сключена полица "Гражданска отговорност", но тази опция не е изключена, научи Mediapool след заседанието на икономическата комисия в парламента. От въпросните вноски зависи и цената на застраховката.

Икономическата комисия одобри на първо четене в сряда важни промени в Кодекса за застраховането (КЗ), които гарантират, че Гаранционният фонд, Обезпечителният фонд и Бюро "Зелена карта" в застраховането ще имат достатъчно пари, за да покриват навреме възникнали задължения след отнемане на лиценза на застраховател. Макар да не бяха споменати имена, на всички е ясно, че промените се правят заради "ДаллБогг", чиито лиценз бе отнет и в момента се управлява от квестори.

В последните години размерите на задължителните вноски от всяка полица "Гражданска отговорност" не са променяни. Застрахователите превеждат по 12.50 лв. за Фонда за незастраховани МПС на Гаранционния фонд и по 3.50 за Обезпечителния фонд. През 2025 г. това е довело до обща сума за всеки от фондовете в размер на съответно 54.6 млн. лв. и 14.6 млн. лв.

Как ще се плати "сметката" на "ДаллБогг"?

Въпреки че е с отнет лиценз, "ДаллБогг" трябва да продължи да плаща основателните претенции по сключените застраховки у нас и в чужбина. Ако обаче той няма достатъчно пари, плащанията се пренасочват към Обезпечителния фонд, който е част от Гаранционния. Тъй като "ДаллБогг" имаше сериозен бизнес в Румъния, Италия и Полша, българските власти очакват сериозни суми да бъдат предявени и от тези държави, като за тези плащания отговаря Бюро "Зелена карта".

На този етап точна оценка за покриване на "сметката" на "ДаллБогг" не може да се направи, защото в застраховането има дълга "опашка" на задълженията във времето – 10-годишен срок, който е отворен за предявяване на претенции.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов попита зам.-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Пламен Данаилов за очакваната сума на предявените претенции. Данаилов отговори, че според констативния протокол при отнемането на лиценза в застрахователя е констатиран недостиг от 300 млн. евро и това е сумата, която може да се посочи към момента, но с уговорката, че не може да се прогнозира развоят на бъдещите наказателни и граждански дела, от които ще зависи размерът на обезщетенията.

На депутатски въпрос за осигуряването на допълнителен ресурс при недостиг на средства във фондовете, Пламен Данаилов отговори, че вариантите за това са различни – или от заеми, изтеглени от Гаранционния фонд, или от увеличаване на вноските от застрахователите, но той се надява да не се стигне до ненужно повишаване на вноските, защото то се отразява на цената на "Гражданската отговорност".

"Според КФН недостигът в "ДаллБогг" е 300 млн. евро. Тези пари ще се осигурят през заеми или вноски в Гаранционния фонд. Тоест, за загубите ще се плаща от всички застраховани по "Гражданска отговорност", независимо в коя компания", коментира депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Той попита Пламен Данаилов с какви активи разполага Гаранционният фонд, за да се види дали те ще са достатъчни за покриването на плащанията. Стана ясно, че въпросните активи са близо 230 млн. евро, като 162 млн. евро са тези във Фонда за незастраховани МПС и 65 млн. евро - в Обезпечителния фонд.

Законовите промени са нужни, за да се гарантира процесът на разплащанията – например прехвърлянето на средства от единия фонд в другия, обясни вносителят на промените Даниел Парушев от "Прогресивна България".

ГЕРБ: Несъстоятелността за застраховател може да блокира съда

На този фон стана ясно, че бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов е внесъл предложение за важни промени също в Кодеска за застраховането, които трябва да уредят процеса на несъстоятелност на застраховател. До подобен развой е възможно да се стигне и в казуса с "ДаллБогг", ако се окаже, че компанията не разполага с достатъчно средства, за да си покрие плащанията.

Горанов подчертава, че в момента казусът с несъстоятелността при застрахователите почти не е е уреден и може да блокира сериозно съдебната система.

"Общите правила на производството по несъстоятелност по Търговския закон, които предвиждат във фазата по идентифициране на кредиторите, която включва предявяване на вземания, съставяне на списъци от синдика, разглеждане на всички възражения срещу приемането/неприемането на предявени вземания в едно и също производство, т. е. от един съдия, с провеждане на открито съдебно заседание, събиране на доказателства относно всяко оспорено вземане и произнасяне с общ акт по одобряване на списъците, съставени относно вземанията, предявени в един и същ срок, е от естество да забави с години още първата фаза, без чието провеждане е невъзможно да се пристъпи към разпределение на имущество", посочва депутатът от ГЕРБ в мотивите си.

По думите му без законови промени мащабите на застрахователната дейност, включително сключването на застраховки в чужбина, може да блокира отделни съдилища или съдебни състави, които разглеждат несъстоятелност на застраховател, заради многобройността на предявените вземания.

От ГЕРБ обясниха, че поправките ще бъдат внесени и като предложения между първо и второ четене на законопроекта за промени в Кодекса за застраховането на "Прогресивна България".