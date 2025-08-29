"Не губи посоката": Планината обещава "златни разходки" с много обновени маршрути

Краят на лятото и началото на есента идва със своя чар и възможности за многобройни разходки в планината на фона на пейзажи от злато, изваяни от падащите листа. Вероятно много запалени планинари ще се изненадат, но редица туристически пътеки вече са обновени с нова маркировка и поставени информационни табели. Зад тази инициатива, наречена “Не губи посоката” още от пролетта и цяло лято стоят Българския туристически съюз (БТС) и Kaufland България. А целта на общото начинание е до края на 2025-а година да обновят 400 километра туристически пътеки.

Напред към "Лъвчето"

Един от обновените маршрути, на които от края на август могат да се радват туристите е подножието на Шуменското плато. Там беше подновен маршрутът "Лъвчето". Той започва от местността "Кьошковете", преминава през заслон "Лъвчето" и пещера "Бисерна" и достига до местността "Фургоните" – в непосредствена близост до емблематичната Шуменска крепост, една от най-популярните туристически дестинации в региона.

В акцията се включиха над 30 участници. Очаквано сред тях са екипи от магазините на Kaufland в Шумен, Разград и Търговище, както и представители на Българския туристически съюз и местното туристическо дружество “Мадарски конник”. Освен че бе поставена нова лентова маркировка, инсталирани бяха и 12 указателни стрелки. Наред с това бе монтирано ново информационно табло и почистено пространството около туристическа база “Фургоните”, която е предпочитано място за отдих както от туристи, така и от жители на Шумен.

Съвсем не на шега, на 27 август реално бе седмото поред събитие от инициативата “Не губи посоката”. С реализирането му, общата дължина на премаркираните маршрути вече е близо 200 км. До момента са обновени над 210 указателни табели по стандарт на БТС, повече от 75 табели по стандарт на Европейската пешеходна асоциация и над 10 информационни табла, които улесняват ориентирането в различни планински райони на страната.

Как тръгна инициативата?

"След като направихме проучване стана ясно, че има много хора, които се притесняват да ходят сами в планината. Особено, на места, които не познават добре. Причината е липсата на маркировка. Знаем всички, че в планините често се променя метеорологичната обстановка и в тези ситуации маркировката може да се окаже животоспасяваща", разказа пред Mediapool Кремена Георгиева, мeниджъp "Kopпopaтивни комуникации" нa Каuflаnd Бългapия.

Кремена Георгиева, мeниджъp "Kopпopaтивни комуникации" нa Каuflаnd Бългapия

Дамата добавя, че компанията започва разговори и избира за свой партньор в тази инициатива най-старото НПО в България, посветило се на туризма - Българския туристически съюз. Организацията е създадена още по времето на Иван Вазов.

"Поставили сме си амбициозни цел до края на годината да възстановим заедно 400 км туристически, планински и екопътеки. Това са над 500 табели, които трябва да се възстановят заедно с указателни информационни табла. Дейностите ще се изпълнят така, както е по стандарт, така че да можем да стимулираме повече хората да прекарват повече време сред природата", посочи Георгиева пред Mediapool.

До момента доброволците от Kaufland и БТС са обновили редица популярни туристически маршрути в страната. Сред тях са пътеките от село Желява до хижа Мургаш, от Велико Търново до Преображенския манастир и село Самоводене, както и маршрутът от село Войнеговци до местността Раждавица в Софийска планина.

Обновен е и участъкът от Княжево до хижа Момина скала, отсечката от връх Ком до хижа Тръстеная по международния маршрут Е3, както и трасето от хижа Бузлуджа през хижа Българка до прохода на Републиката – част от международния преходен път Е3, известен у нас като “българското Камино”. За последното трасе след малко ще разкажем далеч по-подробно.

Обновяването стигна и до Бузлуджа

Още в разгара на лятото, края на юли тази година, общо 30 души – експерти от централата на Сдружение "Български туристически съюз", Кауфланд България и доброволци – се включиха в подновяването на туристическата маркировка от хижа “Бузлуджа” до хижа "Българка" в Стара планина.

Акцията се проведе на 20 юли т. г. и участниците в нея, начело с изпълнителния секретар на БТС Лъчезар Лазаров, извършиха почистване на маршрута, опресниха лентовата маркировка, монтираха информационно табло на самата хижа “Бузлуджа” и поставиха 18 указателни табели по новия национален стандарт, приет през 2023 г. с Меморандум за сътрудничество от представители на двадесет неправителствени организации и Министерство на туризма.

За пръв път в България бяха поставени и табели по стандарт на Европейската пешеходна асоциация (ERA), на която БТС е пълноправен член, обозначаващи нашия “Ком-Емине” като част от международния пешеходен маршрут Е3.

"Търсихме партньори, които да подпомогнат възстановяването на туристическите маркировки. Затова и се обърнахме към Kaufland. Партньорството, което започнахме с тях, наистина е доста мащабно. Стартирахме проектът от март тази година и резултатите вече са впечатляващи", разказа пред Mediapool Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на БТС.

В най-скоро време предстои обновяване на нови отсечки в района на град Ямбол и по международния маршрут Е3, които ще бъдат обогатени с указателни стрелки, информационни табла и прочистени трасета.