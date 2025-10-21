"Не можем да тръгнем по моловете". Митов обеща полицейско присъствие, но след разчет

МВР може и трябва да осигури присъствие в големите търговски центрове. Но в същото време не може да остави другите си задължения. Това стана ясно след среща на вътрешния министър Даниел Митов с мениджъри на молове в София. Поводът бе трагичната смърт на 15-годишно момче отпреди няколко дни. То загина след като бе намушкано с нож от друг тийнейджър.

Случаят предизвика сериозна обществена реакция. Бяха повдигнати много въпроси за сигурността в търговските центрове и за липсата на полиция. По правило сигурността в моловете е задължение на техните собственици. Охранителите са от частни фирми, но често пъти работата им не е на ниво.

След няколко дни мълчание по темата вътрешният министър обеща мерки без да обясни ясно какви ще са те. В същото време заяви, че МВР „нито може да превентира, нито да контролира“ такива инциденти. Той разкритикува на родители, които защитава ли децата си въпреки хулиганските им прояви.

"Начинът, по който реагират родителите, когато се появяват такива тийнейджърски групи, също не е идеален. Защото понякога родители на тийнейджъри, които нарушават обществения ред, предпочитат да защитават децата и нарушителите, а не да взимат възпитателни мерки", заяви министърът.

Не можем да оставим улицата

"МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие по моловете. Особено в следващите месеци, което да гарантира, че обществената сигурност ще бъде спазвана", заяви Митов.

Наред с това той подчерта, че "подобен тип инциденти се случват навсякъде" и добави:

"Не можем да осигуряваме непрекъснато присъствие на полиция в търговски обекти. Това ще означава, че утре в който ресторант стане инцидент, ние трябва да осигуряваме присъствие на МВР. Или в някой по-голям търговски обект...В крайна сметка МВР трябва да и на улицата...Не можем да изоставим улицата и да тръгнем по моловете“.

На все пак полицейското присъствие ще бъде заислено. Кога, не се знае. Министърът обясни, че това ще се случи след като бъде направен разчет.

Металдетекторите не са ефективни

По време на срещата с мениджърите на молове е обсъдена и идеята за поставяне на металдетектори на входовете им. Нито, нито министърът са убедени, че това ще е ефективно.

Митов коментира, че подобни мерки се прилагали в държави, в които има голям риск от терористични атаки. Все пак е договорено фирмите да продължат да инвестират в камери за наблюдение и охрана. МВР пък ще им помага с методическо ръководство как се идентифицрат рискови лица и др.