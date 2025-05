Не ни пука: 10 човека на Тръмп, които удивиха Америка и света

На 1 май, на 101-ия ден от президентския си мандат, Доналд Тръмп се раздели със съветника си по сигурността Майкъл Уолц. Илон Мъск също беше на път да се оттегли, при това сравнявайки се с Буда. Малко преди това министърът на финансите Скот Бесент крещеше "Майната ти!" на Мъск в присъствието на президента. И едва не влезе в схватка с него. Крадец в ресторант открадна чантата на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем с всичките ѝ лични вещи и ключа за дома ѝ. Министърът на отбраната Пийт Хегсет обсъжда тайните военни операции на САЩ в приложението Signal със съпругата си, брат си, адвокат и други външни лица.

Администрацията на Тръмп е конвейер не само на обезпокоителни, но и на смешни, странни и смущаващи новини още от първия ден. The Insider, обобщавайки стоте дни на администрацията на Тръмп, състави класация на десет служители - както по отношение на влиянието им, така и на безумията им.

10.Брук Ролинс, министър на земеделието

В интервю за Fox News Брук Ролинс предложи на американците да отглеждат пилета у дома и заяви, че самата тя го прави: "Хората виждат това и си мислят: "Уау, може би трябва да имам пиле в задния си двор" - и това е чудесно." По време на първия мандат на президента Тръмп Ролинс ръководи Бюрото за американски иновации в Белия дом и е изпълняващ длъжността директор на Съвета за вътрешна политика. През 2021 г. тя става президент и директор на Института за политика "Америка на първо място" - мозъчен тръмпски тръст, който разработва и популяризира консервативната програма "Америка на първо място".

На фона на епидемията от птичи грип и масовото избиване на пилета в САЩ цените на яйцата скочиха до небето, като през март цената на дузина яйца достигна рекордните 6.27 долара. Яйцата започнаха да се изнасят от Турция и Южна Корея за САЩ. Ролинс обяви стартирането на програма за борба с дефицита, за която бяха отпуснати 1 млрд. долара. През април цените започнаха да намаляват, а самият Тръмп обвини бившия президент Джо Байдън за тяхното покачване.

9. Робърт Кенеди-младши, министър на здравеопазването и социалните служби

Убеден активист срещу ваксините, Робърт Кенеди-младши заяви в интервю, че ваксините "всяка година причиняват нови смъртни случаи и сами предизвикват морбили, енцефалит, слепота и т.н.". Междувременно от началото на 2025 г. в САЩ са регистрирани повече от 900 случая на морбили, а трима души са починали. Тези, които са се разболели, не са били ваксинирани.

Кенеди възнамерява да проведе изследвания за връзката между ваксинацията и аутизма.

Тази работа ще бъде ръководена от Дейвид Гайер, чиито публикации Кенеди цитира в подкрепа на твърденията си за вредата от ваксините. Гайер е обвинен, че практикува медицина незаконно и няма лиценз или подходящо образование.

Настоящият министър на здравеопазването е племенник на 35-ия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди. Участва в президентските избори през 2024 г. като самономиниран, но се оттегля и подкрепя Тръмп в замяна на пост в бъдещото правителство. Теоретик на конспирацията и дисидент по въпросите на ХИВ (в книгата си "Истинският Антъни Фаучи: Глобалната война на Голямата Фарма срещу демокрацията, човечеството и общественото здраве" твърди, че връзката между ХИВ и СПИН не е доказана), любител на рафтинга и лова на соколи, на младини е осъден за притежание на хероин.

Като ръководител на Министерството на здравеопазването на САЩ Кенеди започва реорганизация на ведомството: съкратени са институциите, отговарящи за медицинските изследвания, контрола на качеството на храните и лекарствата, превенцията на заболяванията и подкрепата за уязвимите групи от населението. По същество "реорганизацията" представляваше унищожаване на американската здравна система.

8. Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност

Първата жена губернатор на Южна Дакота, твърд привърженик на Тръмп. Ноем беше смятана за кандидат за вицепрезидент, но след като разказа как преди 20 години е застреляла непослушно куче и стара коза в книгата си "Няма път назад: Истината за това какво е сбъркано в политиката и как да придвижим Америка напред", за вицепрезидент бе издигнат Джей Ди Ванс.

В края на първия месец от президентството на Тръмп контролираната от Ноем служба за имиграция и митнически контрол (ICE) е депортирала 37 660 души - с 20 000 по-малко от средния брой при Байдън. След това ръководството на ICE подаде оставка. В края на март Ноем посети затвори в Салвадор, в които се държат заподозрени за тероризъм лица, депортирани от САЩ. Там тя си организира фотосесия със затворниците зад решетките, носейки часовник Rolex за 50 000 долара.

По време на великденска вечеря на 20 април на министърката на вътрешната сигурност е открадната чантата, съдържаща лични вещи, включително шофьорска книжка, паспорт, пропуск на министерството, ключове за апартамент, лекарства, козметика, козметична чанта, празни чекове и около 3 000 долара в брой.

7. Скот Бесент, министър на финансите

Бесент е крещял на Илон Мъск (според източник на Axios Бесент му е изкрещял "Майната ти!") в Белия дом в присъствието на Тръмп. До конфликта се стигнало, след като Мъск се опитал да сложи свой човек за ръководителя на данъчната служба зад гърба на Бесент.

Бивш директор на фондацията на Сорос, основал собствена фондация - Key Square Group, милиардерът Бесент в миналото е бил голям дарител на демократите, но след това е преминал към републиканците. Ентусиаст в областта на криптовалутите. Бесент е изразител на икономическите решения на Тръмп - особено по отношение на тарифната политика. Той заяви, че нежеланието на Китай да преговаря за взаимно намаляване на митата ще остави последния в изолация и призова ЕС да не се съюзява с Китай, сравнявайки го с опит "да си пререже гърлото".

Когато Тръмп заяви, че администрацията води разговори с Пекин, Бесент каза, че не знае дали президентът е разговарял с китайския лидер Си Цзинпин. В началото на април Бесент заяви, че Зеленски е провалил "най-лесната сделка за ресурси в света", но след преговорите самият той е подписал споразумение с Украйна за редкоземните минерали, коригирано в полза на Киев.

6. Каш Пател, директор на ФБР

След първия първия президентски мандат на Тръмп Пател публикува няколко детски книги за "крал Доналд", който е преследван от злодей на име Хилари Куинтън. Самият бъдещ директор на ФБР се появява в историите като магьосник с прякор Изключителния откривател и разкрива коварен заговор срещу краля. Той издава и книгата "Правителствени гангстери: дълбоката държава, истината и битката за демокрация" (Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Democracy).

В навечерието на утвърждаването му на длъжността директор на ФБР Пател е уличен в притежание на акции на Elite Depot на стойност между 1 и 5 млн. долара. Компанията е регистрирана на Каймановите острови и продава китайска марка дрехи Shein. През 2023 г. марката е обвинена в използване на робски труд от уйгури, както и в избягване на вносни мита.

През 2024 г. Пател получава 25 000 долара от Global Tree Pictures, филмова компания, собственост на руския гражданин Игор Лопатенко, за участие в документалната поредица "All the President’s Men: The Plot Against Trump", излъчена в платформата на телевизионния водещ Тъкър Карлсън. Във филма Пател обещава, наред с други неща, да "закрие централата на ФБР и да открие там музей на "дълбоката държава". Като едно от постиженията си настоящият директор на ФБР определя задържането на високопоставен член на мексиканската групировка MS-13 Хенри Виляторо Сантос. Сантос обаче е обвинен само в незаконно притежание на оръжие и незаконно присъствие в САЩ, но по-късно и тези обвинения са оттеглени.

5. Пийт Хегсет, министър на отбраната

Хегсет стана световноизвестен с това, че обсъжда предстоящите удари срещу йеменските хути в частен чат на Signal със съпругата си, брат си, адвоката си и още няколко души, които не са от Министерството на отбраната. Освен това същата тема е обсъждана в таен чат на членове на кабинета, към който случайно е добавен главният редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг.

Ветеран от войните в Афганистан и Ирак. Заподозрян в сексуално насилие и присвояване на средства от неправителствени организации на ветерани, теоретик на конспирацията. Бил е политически коментатор за Fox News. При утвърждаването на Хегсет на поста мнението на Сената беше разделено точно наполовина и беше необходим решаващ глас на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Според сенатора републиканец Роджър Уикър Хегсет е обещал да "откаже" алкохола, преди да бъде назначен за министър. Веднага след като зае поста, Хегсет нареди да се обособи съблекалня до залата за пресконференции на Пентагона, за да се подготвя за телевизионни изяви.

4. Майкъл Уолц, бивш съветник по националната сигурност на Тръмп, постоянен представител на САЩ в ООН

Именно Уолц е добавил главния редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг към тайния правителствен чат в Signal. Полковник от Националната гвардия, ветеран от Афганистан и съветник на Белия дом и Пентагона, той е работил във Fox News в периода 2016-2018 г. В периода 2019-2025 г. е член на Камарата на представителите на САЩ от Флорида. Според "Политико" Уолц е провел поне 20 чата в Signal, за да координира работата по Украйна, Китай, Близкия изток, Африка и Европа. Един от източниците твърди, че "Уолц е изградил целия комуникационен процес на Съвета за национална сигурност на базата на Signal".

Според "Вашингтон пост" служителите на Съвета са използвали Gmail за препращане на работни документи. Уолц невярно нарече Украйна "една от най-корумпираните страни в света" и заяви, че предишната администрация не е контролирала помощта на САЩ за Украйна.

3. Пам Бонди, главен прокурор

Бонди беше номинирана за главен прокурор, след като предишният кандидат Мат Гейц се оттегли поради обвинения в употреба на незаконни наркотици и че плащал десетки хиляди да секс, включително с непълнолетни. Наред с други неща, Бонди оглавява работна група "за борба с антихристиянските предразсъдъци", която трябва да проучи документите на администрацията на Байдън за такива убеждения, както и да следи за публичните им прояви.

През първите месеци от работата си Бонди разформирова екип на ФБР, който разследваше манипулирането на американските избиратели от страна на Русия, Китай и Иран, и разформирова KleptoCapture - организация, която следеше за прилагането на санкциите и се опитваше да изправи корумпирани руски олигарси пред съда. В нашумелия случай с депортирането на Килмар Гарсия в Салвадор прокурорите публично го нарекоха "терорист" и "член на бандата MS-13", въпреки че и Министерството на правосъдието, и имиграционната полиция, и представителят на правителството във Върховния съд признаха, че депортирането на Гарсия е било погрешно.

Коментирайки задържането на съдия Хана Дуган от ФБР в ефира на Fox News, Бонди нарече цялата съдебна система "ненормална" (deranged): "Днес изпращаме послание: ще ви преследваме и ще ви заведем дело".

2. Илон Мъск, старши съветник на президента на обществени начала

По време на тържествата по встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари главният изпълнителен директор на SpaceX и Tesla и собственик на социалната мрежа X Илон Мъск показа жест, подобен на нацистки поздрав, с което предизвика остри критики по целия свят. Мъск е с неясен статут в администрацията на Тръмп. Той беше фактическият ръководител на Департамента за правителствена ефективност (DOGE), който беше създаден като временна и договорна неправителствена структура. "По същество едно частно лице оглавява организация, която не е федерална агенция, но има достъп до цялата дейност на федералното правителство, уволнява и наема служители, съкращава персонал, сключва договори, закрива правителствени програми - всичко това без никакъв надзор от страна на Конгреса", заяви съдия Таня Чатън, която води дело, оспорващо правомощията на Мъск, в американския съд за федерален окръг Колумбия.

"Мъск служи като старши съветник на Тръмп и няма по-големи правомощия от другите съветници на Белия дом. Мъск няма реални или формални правомощия да взема правителствени решения", подчертава в показанията си директорът на Административния офис на Белия дом Джошуа Фишер.

Мъск обещаа да използва DOGE за съкращаване на бюджетни разходи в размер на 2 трилиона долара: в крайна сметка, според изчисленията на самия Мъск, са спестени 165 милиарда долара, но е потвърдено прекратяването на договори само за 12.6 милиарда долара. Прекратяването на финансирането и/или масовите уволнения на служители в USAID, Радио "Свобода", "Гласът на Америка" и други организации се оспорват в съда.

По време на изборите за Върховен съд на Уисконсин Мъск похарчи рекордните 25 млн. долара за агитация, но републиканският кандидат за съдия все пак загуби от кандидата на демократите. На 1 май Мъск заяви, че ще се оттегли от DOGE, без да посочи свой наследник. "Това е начин на живот, като будизма. Не бихте попитали кой ще ръководи будизма", каза милиардерът.

1. Джей Ди Ванс, вицепрезидент

По време на срещата на Владимир Зеленски с Доналд Тръмп в Овалния кабинет Ванс се изяви като провокатор на скандала около сделката за добив на редокземни минерали, като агресивно упрекна Зеленски за това, че по време на цялата среща не е казал "благодаря" и че е "дошъл в Пенсилвания и води кампания в полза на опозицията" (въпреки че по това време Тръмп е в опозиция). По въпроса откъде е запознат с реалностите в Украйна той казва, че е "гледал историите". Ванс, ветеран от морската пехота, автор на бестселъра "Елегия на планинците" и сенатор от Охайо, нарече Тръмп "американския Хитлер" по време на първата президентска кампания на Тръмп през 2016 г., за което по-късно се извини.

По време на кампанията за 2024 г. Ванс заяви, че имигрантите от Хаити в Спрингфийлд ядат домашни животни, което Тръмп опроверга. Две седмици преди скандала в Овалния кабинет (и след телефонния разговор на Тръмп с Путин), в речта си пред Мюнхенската конференция по сигурността Ванс посочи като главни заплахи не Русия или Китай, а самите европейски демокрации, които обвини в нарушение на правата на крайнодесните партии и за това, че били загубили контрол над миграцията. "Ако американската демокрация можеше да преживее 10 години от записките на Грета Тунберг, то вие със сигурност можете да преживеете няколко месеца от Илон Мъск", каза Ванс.