Не паркирай, ще гориш! Кой подпали над 20 коли в "Дианабад"

Прибираш се в полунощ и като по чудо успяваш да откриеш паркомясто в затрупания от коли квартал. Спираш и се прибираш вкъщи. Не са минали пет минути и чуваш силен гърмеж на метри от блока. Поглеждаш през прозореца и виждаш, че нещо гори точно до колата ти. Оказва се съседният автомобил, а след минути пламъците поглъщат и твоя.

Това не е кратък откъс от някой екшън филм, а реалността, в която част от жителите на столичния квартал "Дианабад" живеят от месеци.

От май насам има най-малко 5 случая на палежи на коли, при които сериозни или частични щети има поне върху 16-17 автомобила. Всички се случват в квартал "Дианабад" в района между ул."Никола Габровски", бул. "Г.М. Димитров" (от хотел "Вега" до бензиностанция "Лукойл") и Ловен парк.



Всички палежи се случват в района на квартал "Дианабад" в близост до Ловния парк, колаж Mediapool

По данни на Софийската районна прокуратура от май до октомври има образувани 5 досъдебни производства за палеж на коли, а запалени са 21 автомобили и един мотор.

"От 1 април досега криминалисти от Първо районно управление работят по 5 досъдебни производства – един опит за палеж и четири палежа", отговориха на питане на Mediapool от МВР. Те посочват, че при два от тях са нанесени щети на 6 автомобила,.

От районното кметство също знаят за проблемите със запалените коли.

"По досъдебните производства тече активно разследване, като са разпитани свидетели и са назначени експертизи. В хода на разследванията се проверяват всички възможни версии за палежите", отговориха от прокуратурата.

Липсата на разкрития обаче поражда квартални легенди и спекулации, а жителите на района са притеснени, защото не знаят дали няма да са следващите. Война за паркоместа, пироман, лична вендета или хулигански прищявки ? Теории, които чакат своето потвърждение.

Месец май – първите пламъци

Един от малкото проблеми в сравнително спокойния и зелен квартал "Динабад" е този с паркирането.

Когато плащаш среден наем между 700 и 1200 евро или си дал близо 3000 евро на кв. м, за да си купиш апартамент, едва ли си очаквал, че някоя вечер колата ти може да бъде запалена. От май месец насам обаче опасността е основателна.

Неделя вечер около 00:00 в началото на май. Изведнъж пред блок 13 се чува силен гръм и от терасите си хората виждат пламъци. Една кола е запалена, а огънят скоро обхваща и съседните две. Когато пожарната и полицията идват, трите коли вече са почти изгорели.

Един от потърпевшите разказва пред Mediapool, че е паркирал на мястото минути преди инцидента. Друг от пострадалите не е бил в София и научил лошата новина от съсед. Собствениците не са забелязали колите им да са били драскани или маркирани, преди инцидента чистачките им не са били вдигани заради неправилно паркиране. Не са влизали в спорове за паркомясто.



Трите голи изграят в началото на май, Сн. Facebook

След инцидента от полицията са разпитали потърпевшите, разказа един от тях пред Mediapool.

Месец и половина по-късно той е привикан на разпит и в районното, защото данните им показвали, че изгорялата кола имала нов собственик и била в движение. Потърпевшият обяснил кога и къде е предал колата за скрап, кога я е спрял от движение и е отговорил и на други въпроси. Тогава от полицията му казали да не възлага големи надежди, защото нямат заподозрян по случая. Месеци след това той няма никаква информация дали има напредък с разследването.

По информация на Mediapool на полицията е бил предоставен запис от видеорегистратор на паркирана наблизо кола. На него се виждало как малко преди инцидента автомобил спира наблизо, а мъж слиза и започва да обикаля около колата, която първа се запалва . Впоследствие въпросният човек се слива с тълпата, събрала се около горящите автомобили. Mediapool отправи въпроси към МВР и за този случай, но не получи конкретен отговор.

От прокуратурата пък съобщиха, че делото по случая от началото на май е изпратено на Първо районно за установяване на извършителя на деянието. "В хода на разследването са изискани записи от видеокамери, като е установено, че мястото не попада в обхвата на видеонаблюдение", посочват от Софийската районна прокуратура.

Така остава отворен въпросът какво се е случило със записа от онзи видеорегистратор.

Двама от шофьорите не са имали автомобилна застраховка, а единствено "Гражданска отговорност" и застрахователите им са съобщили, че няма да покрият щетите, щом пожарът не е настъпил след транспортно произшествие.

Нов месец – нов палеж

Месец по-късно особено развитие по случая няма, но за сметка на това в района се случва нов палеж. В нощта между 3 и 4 юни 5-6 коли понасят сериозни щети след палеж на ул. "Никола Габровски" в близост до пощенския клон в квартала. Това, което се обсъжда сред жителите е, че това е по-различен случай, защото ставало дума за лична вендета и семейна вражда.

Районната община може и трябва да премахне изгорените автомобили, когато полицейското разследване приключи. От близо месец изгорелите коли на ул. "Габровски" ги няма, което вероятно ще потвърди тезата, че този случай се различава от останалите.



Част от изгорелите коли при палежа в началото на месец юни, Сн. Mediapool

Полицията заяви, че при третия инцидент напълно е изгорял лек автомобил "Хонда" собственост на 41-годишен мъж, а пламъците са засегнали още 6 автомобила и един мотоциклет.

"В този случай извършителят е установен, но работата по досъдебното производство продължава, заради това не можем да дадем подробности към този момент", отговориха от МВР.

Дори да извадим тези няколко коли от общата сметка, има поне още 10 запалени автомобила, а яснота за причините липсва.

Затишие пред буря

В следващите близо два месеца нещата временно се успокояват. Няма нови случаи на палежи, докато не идва последната седмица на август. Тогава една нощ зад блок. 4 в "Дианабад" отново е запален автомобил, а пламъците нанасят леки щети и на съседната кола. Това се случва близо до сервиз, но камерата му е с по-малък обхват и не е заснела инцидента.



След два месеца без палежи в края на август още една кола изгаря, Сн. Mediapool

Само няколко седмици по-късно още два автомобила са запалени на няколко преки от предходните инциденти – този път до бл. 23. В началото на месец октомври пламъците отново се връщат до блок 4. Около 02:00 часа през нощта на паркинга пред блока са запалени 3 автомобила, а пламъците нанасят леки щети на паркиран в съседство мотор. Тук обаче подходът е друг. Запалени са само десните страни и на трите коли, а не се самозапалват една от друга.



При последния палеж щети са нанесени на три коли и един мотоциклет, Сн. Mediapool

Така в рамките на около 40 дни са запалени 7 автомобила, а тревогата на жителите се засилва. Въпреки че живущите в района срещат трудности с паркирането, те споделят, че досега са успявали мирно да разрешават всякакви ситуации. Ако се запушват, остават телефона си и реагират веднага.

Случващото се според тях е дело на човек с психични отклонения и/или пироман. Въпреки че в района има множество надписи на футболни хулигани и неонацистки символи, жителите по-скоро смятат, че из улиците на квартала се разхожда ненаказан пироман, отколкото група хулигани.

Фаталната неделя

При повечето случаи има някои прилики. Всеки един палеж, с изключение на този на ул. "Габровски", е извършван през нощта срещу понеделник. Те настъпват през интервал около три седмици или месец.

При палежите в началото на май и края на август са запалени колите на хора или семейства с повече от един автомобил, а това повдига допълнителни въпроси – война за паркоместа ли се води в "Дианабад" и набелязват ли се предварително автомобилите ?

Жителите смятат, че извършителят е един и същ и вероятно живее в тази част на квартала. Според тях няма основателна причина за палежите, като допускат, че все пак може да е заради проблемите с паркирането. Mediapool попита МВР и за основната версия на разследващите за палежите, но отговор на този въпрос липсва.

До решаването на проблема хората от квартала се надяват на засилен нощен патрул в района и поставянето на повече обществени камери.

Кадър от горящите коли в началото на май, Сн. Личен архив

"Знаем за всички запалени коли от май месец. Имаше дори няколко запалени и преди това. В непрестанна връзка сме с органите на реда, текат разследвания и се надяваме да се установи кой е извършителят, защото ситуацията е много неприятна. Не мога да спекулирам защо се прави – дали е форма на хулиганство или е с умисъл", заяви пред Mediapool кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев.

По думите му полицията и прокуратурата работят по случая и се надява да има разкрити извършители, защото към районната администрация са постъпили много писма и жалби от хората в района.

Георгиев обясни, че поставянето на камери зависи от решенията на дирекция "Сигурност" към Столичната община, затова той е обсъждал с тях локации, където да бъдат поставени камери. На част от тях вече има такива. По думите му той е информирал за проблема и администрацията на кмета на София.

Според районния кмет всичко зависи от разследването на органите на реда. Гражданите обаче са обезпокоени, че то няма да даде резултат. Те дори смятат, че полицията знае кой е извършителят, но няма нужните доказателства.

Спомени от една горяща зима

Палежите на коли не са нещо ново нито за столицата, нито за страната. През тази пролет имаше палежи на автомобили в София, Бургас, Перник и Козлодуй. През юни изгоряха няколко автомобила в столичния квартал "Люлин". През 2019 г. пък десетина коли бяха подпалени в "Хиподрума".

Последната серия от палежи, която сериозно привлече общественото внимание, обаче е от зимата на 2011 г. Тогава в рамките на по-малко от два месеца в различни квартали на София изгоряха близо 50 коли. Тогава полицията задържа трима заподозрени - Владислав Николов – Куката, Юлиян Ковачки и Радослав Стоянов. Те бяха последователно освободени с леки мерки за неотклонение, след като се оказа, че МВР е събрало срещу тях единствено косвени или негодни доказателства.

Разследващите все пак успяха да съберат достатъчно доказателства срещу последния задържан – Иван Каменов и той прекара повече време в ареста.

Тогавашният вътрешен министър Цветан Цветанов и столичната полиция сериозно се бяха ангажирали с казуса, като дори имаше опити за мащабни полицейски акции.

Бойко Борисов, който караше първия си премиерски мандат, пък дори обвини медиите, че не трябвало да отразяват палежите, защото така само подстрекавали хора от криминалния контингент да палят нови автомобили.

Сегашният вътрешен министър Даниел Митов обаче не изглежда да обръща толкова голямо внимание на проблема. Вярно е, че става дума само за едни квартал, но пък изгорелите коли са повече от 20.