"Не знаеше нищо за Русия, и почти нищо за Путин". Какъв преговарящ е изпратил Тръмп в Москва

По време на речта си пред израелския Кнесет в понеделник (около 8-та минута на записа), след като обра овациите за ролята си за "приключилата" по думите му война в Газа, президентът на САЩ Доналд Тръмп направи любопитно разкритие, свързано с усилията му да сложи край на една друга война – срещу Украйна.

Той подробно описа една от срещите на специалния си пратеник Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин, от което описание стана ясно, че Уиткоф е бил напълно неподготвен за тези преговори. По думите на Тръмп той е очаквал срещата да продължи не повече от двадесет минути, но разговорът в Кремъл се проточил цели пет часа.

"Уредих му среща с Путин – мислех, че ще отнеме петнадесет или двадесет минути. Стив не знаеше нищо за Русия, почти нищо за Путин и не се интересуваше особено от политика. Той беше добър в недвижимите имоти, но притежаваше качествата, които търсех“, каза Тръмп.

Президентът добави, че бил изненадан да види как преговорите се проточват час след час: "Обадих се след половин час – той все още беше вътре.“ Час по-късно, три часа по-късно, четири часа по-късно – все още с Путин. „Накрая, след пет часа, той най-накрая си тръгна.“ След това президентът попитал Уиткоф: „За какво, по дяволите, бихте могли да говорите пет часа?“ „Той отговори: „По малко от всичко, много интересни теми. Обсъдихме това, за което дойдохме тук.“ „Но не можеш да говориш за това пет часа без прекъсване“, отбелязал Тръмп.

Последната среща между Уиткоф и Путин се проведе на 6 август в Кремъл и отбеляза петото пътуване на американския специален пратеник до Москва, откакто Тръмп се завърна в Белия дом. След това посещение Bild съобщи за сериозни разногласия относно тълкуването на разговорите. Според изданието, Уиткоф може да е разбрал погрешно позицията на Путин. Източници твърдят, че специалният пратеник на Тръмп е интерпретирал думите „мирно оттегляне“ като готовност на Москва да напусне Запорожка и Херсонска област, когато всъщност дискусията е била за руското искане за изтегляне на украинските войски от тези региони. Според източниците на изданието Вашингтон е предложил да замрази конфликта по сегашната фронтова линия в замяна на частично отменяне на санкциите, но Кремъл е отхвърлил идеята.

Стив Уиткоф е известен като дългогодишен партньор на Тръмп в областта на недвижимите имоти. След завръщането на републиканеца в Белия дом той се превърна в ключов преговарящ с Москва. Медии твърдят, че Уиткоф се застъпва за облекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, което предизвика тревога в Европейския съюз, където се опасяват, че Москва и Вашингтон биха могли да си поделят европейския пазар и да създадат свои собствени „сфери на влияние“.