Необичайна шевица за плодородие ще украси площада в Кюстендил

Кюстендилска автентична шевица от ръкава на старинната женска риза ще украси централния площад "Велбъжд" в Кюстендил на Голяма Богородица.

Идеята и проектът са на кюстендилския художник Евгени Серафимов, който през 2016 година реализира проекта си "Майстора на един декар". Тогава художници от школата "Новите майстори", ръководена от Серафимов, пресъздадоха на централния площад в Кюстендил един от автопортретите на Владимир Димитров - Майстора.

"Отдавна не сме правили нещо толкова голямо. Ще го реализираме отново на площада, върху площ от 1200 квадратни метра", разказа пред БТА Серафимов.

Този път посоката е различна - участниците в проекта ще пресъздадат интересен символ, в чийто център е разположено слънце, което преминава в пита хляб, а лъчите на слънцето - в цъфнали клони.

"Посланието е плодородие и това е символ, който считам че е много подходящ за празника, в който Кюстендил въздига хляба, в чест на Богородица", разказа Серафимов.

Идеята

Той е доволен, че проектът се реализира точно сега. "Идеята е на шест години, но съм щастлив, че този проект се реализира именно в този момент, защото на 15 август тази година - празника Успение Богородично, ще бъде отбелязан за първи път като официален празник на Кюстендил", каза още Серафимов. През януари съветниците от Общинския съвет приеха решение, с което 15 август беше обявен за празничен и неприсъствен ден в Кюстендил.

"Имаме тази култура на Голяма Богородица да се събират хората в църквата в центъра, от селата и от града, да носят питки в прослава на Богородица. Това през годините прерасна в културния форум Панагия, а сега официално става и градски празник", припомни Серафимов, който е и общински съветник.

Самата шевица, която ще бъде пресъздадена е орнамент, който се е бродирал на ръкава на женска риза с пожелания за плодородие.

"Ние издигаме този символ като формат и го "пришиваме" на ризата на града, на пазвата му. Панагия и Голяма Богородица е празник, който почита женското начало и тази женска шевица. С това хубаво послание за плодородие е свързано със съдбата на нашия град", посочи художникът.

Самото откриване на символа ще стане на Успение Богородично с пърформанс, който ще направи препратка към жътвата, Майстора и неговите жетварки. В него ще се включат танцьорите от танцова формация "Партньори" и всички желаещи от читалищата в общината, които пазят в колекциите си автентични кюстендилски саи и мъжки костюми.

Самата шевица ще бъде покрита с дебел пласт слама и ще бъде разкрита със събирането на сламата, с вили и гребла, на фона на акапелни изпълнения.

Това е времето в годината, когато се меси новият хляб от новото жито, разказа Серафимов.

Така участниците в пърформанса ще разкрият символичен харман, върху който ще бъде изтанцувано кюстендилското селско хоро.

Целта на авторите на проекта е празникът да бъде украсен и надграден. "Идеята ни е да затвърдим още един път името на Кюстендил като място за фестивали, място за изкуство", посочи Евгени Серафимов.

Новите майстори

В изпълнението на проекта стои отново школата "Новите майстори", чиито представители ще нарисуват орнаментите.

"Всички желаещи кюстендилски деца ще имат възможност да сложат по една четка", каза Серафимов. Той изказа благодарност на архитект Стояна Чавдарова, която е приложила орнамента като мащаб върху плочките на площада, които пък ще бъдат използвани за модулна мрежа. Скицата ще направи Лили Серафимова - съпруга на Евгени Серафимов.

"Този орнамент, достигнал при нас от ХIX век, е повтарян многократно от различни жени, които са го променяли по малко. Добавяли са нещо, развивали са го. Времето е направило така, че този символ не е дело само на един човек, а на много хора. Аз много вярвам в колективната форма на творчество. И тук, по някакъв начин всеки участник ще съпреживее проекта и ще донесе частица от себе си. Надявам се посланието да достигне до всички българи, където и да са те, за ново жито, за нов хляб и за плодородие", допълни худжникът.

Проектът е финансиран от общината в Кюстендил. "Благодарен съм, че в общинския отдел "Култура и духовно развитие" припознаха моята идея и с тяхна подкрепа празникът през тази година ще бъде наистина много тържествен", каза общинският съветник.

За реализацията на проекта, която започва на 10 август, ще бъдат използвани акрилни бои. Според Серафимов животът на произведението ще бъде между една и две години.