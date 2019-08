Непосилната лекота на влогърството

Селфи от похода до Мусала

Слави Панайотов е най-известният влогър в България с над 100 милиона гледания и над 600 хил. абонати, което са около 10% от хората, живеещи у нас, сигурно около 20% от имащите интернет и около 80% от подрастващите. С една дума – Слави е инфлуенсър. И то голям.

Слави Панайотов е собственик на каналите The Clashers, The Clashers Gaming и The Clashers Tech с общо около 800 000 събскрайбъра и 130 000 000 гледания. Той започва канала си преди около 2 години като място за гейминг и най-вече за известната мобилна стратегия Clash of Clans. Бързо натрупва популярност и надминава всички, дори най-известните и стари български влогъри. Това постига чрез изключително комерсиални видеа тип "ТОП класации" и "Мистерии", които са известни като възможно най-кликбейт съдържанието в интернет и отдавна експлоатирани от чуждестранни канали. Макар да се опитва да изглежда като такъв, каналът всъщност няма висока научна, документална и образователна стойност, а дори напротив. Не и когато в него има клипчета като "Топ 10 предсказания на баба Ванга", "Топ 15 необясними находки", "Топ 15 паранормални явления", "Топ 10 доказателства за извънземни", "Топ 15 прокълнати предмета" и редица други. Освен това Слави е автор на книгата "Топ мистериите на България" с Ванга на корицата, която дори не се опитва да бъде оригинална, а директно повтаря заучените тези на вестник "Строго секретно" и предаване "Новото познание".

От вчера целият български интернет говори за едно – похода с "над 1500 души на Мусала", който Слави организира сред феновете си и последвалата заплаха от страна на парковата управа на Рила той да бъде глобен с 5000 лева. На пръв поглед доста смешният казус, който стана толкова популярен, заради пословичната липса на интересни теми за дъвчене от медиите през лятото, не заслужава нашия коментар. Когато обаче се замислиш и задълбаеш малко, откриваш, че това е много по-сериозен проблем.

Слави организира похода и знайно или не – нарушава определени закони. Бива му наложена (всъщност предстои да му бъде) определена глоба. Вместо да се примири с това и да си плати, Слави решава да реагира точно по обратния начин – да поведе кръстоносен поход срещу държавата, опитвайки се да изкара цялата ситуация като благородна кауза. Той няма да е първият, който ще бъде глобен за подобно нарушение. Истина е, че и много други организатори на подобни събития в региона пък не са били санкционирани. Обаче това, че има липса на справедливост (някой бива глобен, а друг не) или не знаеш законите, не те лишава от наказателна отговорност.

Впечатление прави и как Слави няколко пъти променя тезите си – първо писал писмо, че очаква 1000 души, после каза, че не очаквал толкова хора, а само група от приятели. Многократно се похвали как бил наел спасители от собствените си пари, но не спомена колко пари са му дали от A1 и другите спонсори. Каза, че лично се бил убедил, че никой не нарушава правилата, но не видяхме коментар за натопените в езерото крака, което е изрично забранено. Не бил се държал грубо и обидно с охраната, но в клипа спокойно ги нарича "мишки" и ясно се вижда как се опитва да настрои стотици хора срещу тях, като на публичен линч. Тези и много други факти накара по-критично мислещите хора да се усъмнят в истинността на тезата и чистотата на каузата.

Няма какво да се лъжем, че живеем в адекватна страна. Тук липсва доверие в институциите, няма върховенство на закона, цари бедност, корупция и зверска несправедливост ни заливат отвсякъде. Затова и трябва да призная, че бях искрено изненадан, когато видях безпрекословната подкрепа за Слави. Като журналист съм се сблъсквал с много важни, обществено значими и големи каузи, но никога, наистина никога нещо подобно. Първото клипче на Слави по повода има 320 хил. гледания, 2600 коментара, 33 хил. лайка, а второто – 170 хил. само за един ден, 4600 коментара, 32 хил. лайка – подобна е статистиката в Instagram, Facebook, а Слави го показваха по много телевизии, печатни и онлайн медии.

Ще ви копирам част от най-популярните коментари под видеата на Слави, свързани със случката с Мусала:

"Слави аз плаках докато го гледам затова ще направя протест в Бургас да те защитим!!!!!!“,

"Слави няма да дочустна да отидеш в затвора и да плащаш 5000 лева! Те искат да те глобят, но аз няма да допудтна това! #семействоTheClashers“,

"Слави с теб сме и всички те поткрепяме, ако ти си глобен и ние сме глобени!КАТО ЕДНО ГОЛЯМО БЛИЗО 600 ХИЛЯДНО СЕМЕЙСТВО!!! ОБИЧАМ ТЕ И НЕКА ДА СЕ ОПЪЛЧИМ ЗАЕДНО! С ТЕБ СМЕ!“,

"Аз ще дойда, майка ми те поткрепя Слави. Майка ми е 100% за тази кауза а моето семейство те подкрепя“.

Масово коментарите под постовете и видеата на Слави са именно такива – абсолютно безпрецедентна подкрепа, бих казал дори фанатична. Това е подкрепата на деца и подрастващи – най-голямата аудитория на Слави и повечето влогъри и в същото време най-уязвимата, лесна за манипулация социална група. И именно тук идва големият проблем. Да си гуру на стотици хиляди деца изисква изключително голям ангажимент. Изисква изключително внимание към това как действаш, какво говориш и какво ще оставиш след себе си. Както каза чичо Бен в известната фраза: "С голямата сила, идва и голямата отговорност". Това е тежко бреме, което аз например не знам дали бих понесъл. Слави обаче с поведението си покрай цялата история ако не друго, поне доказа едно – той също не е човекът, който може да понесе тази отговорност. Противно на нещата, които явно си мисли – Слави не е съвременен месия, просветител и борец за свобода.

Не може да се отрече едно – Слави има реална сила и власт – най-малкото да предизвика хиляди коментари, споделяния, гледания и да накара вече 24 часа неговият казус да е сред водещите теми на българското медийно пространство. Нашето общество има нужда от обединители, лидери на мнение, най-вече сред подрастващите, в които е бъдещето. Точно хора като Слави държат ключа към вратата. Какво обаче прави Слави с цялата тази сила, влияние и подкрепа? Решава ли да започне някоя наистина смислена кауза? Да помогне на някого? Да предизвика някаква промяна? Нищо подобно – Слави я използва изцяло за собствен интерес и полза. По-запалените фенове може би ще ме "затапят", показвайки благородното видео "Събудих се със страхотна идея", където Слави вместо да даде пари за игра ги дарява на дом за сираци. Наистина поздравления, но една птичка пролет не прави.

Цялото публично възмущение, до което доведе ситуацията, е повече от смешно. Слави обяви, че щял да обжалва, предизвика хора да ходят на протест в София и дори имаше наглостта да отвори банкова сметка, в която да събира пари от феновете, за да му платят глобата. Нека видим всъщност какво реално постигна Слави с цялата тази гюрултия в последните 2 дни:

Направи си огромна безплатна реклама по всички възможни медийни канали в България.

Направи рядко изгодна рекламна услуга на A1, с чиято тениска той и екипът му се появиха навсякъде.

Рязко увеличи последователите си.

Спечели много повече пари, отколкото ще изгуби с потенциалната глоба.

Отказа да поеме каквато и да е отговорност, да поеме вина и да разбере грешката си.

Използва властта си и призова хората да протестират в негова защита, вместо за по-важни каузи.

Въпреки че той е организатор и инициатор, въпреки че ще има много сериозни финансови дивиденти от цялата ситуация – дори нямаше честта сам да плати глобата си, а започна да проси пари от феновете си – деца.

.

Ето това е проблемът. Цялото възмущение, призив за промяна, каузи, благотворителност, морал и всякакви други благородни неща са нищо повече от един фалш и преструвка. Всъщност както винаги става въпрос за още повече власт и още повече пари. Той е на 33 години и до съвършенство е разбрал как може да привлича, задържа и до някаква степен контролира деца, които са 2, 3 и дори 4 пъти по-млади от него. Забавлява ги с любимите им игри, запленява ги с конспирации, страшни истории и мистерии и дори говорът, интонацията и жестовете са му като по учебник.

Откъдето и да погледнем нещата, Слави е един успешен човек, който използва канала си, за да стане известен и заможен. Продава мърчъндайз, пише книга, прави изключително силно продуктово позициониране. The Clashers е един комерсиален канал, доста доходоносен и потенциален бизнес. В което няма нищо лошо, а дори напротив. Всъщност Слави изглежда като свестен и скромен пич. Със сигурност е образован, интелигентен, ерудиран и грамотен. И именно в това се крие най-голямата трагедия. Защото Слави имаше огромния потенциал да бъде различен. Да ни покаже как се прави и как се успява със смислено и интелигентно съдържание. Да бъде пример за подражание. Но вместо това, опиянен от успеха, той избра най-важната му кауза и мисия да е борбата за собственото му его и благосъстояние.

Коментарът на автора препубликуваме от сайта "Под моста"